Tiago PZK salió con una amiga de La Joaqui antes de estar junto a ella

La escena de la música urbana argentina atraviesa un momento de alta exposición tras la separación de La Joaqui y Luck Ra. Aunque en un primer momento la ruptura pareció darse en buenos términos, la situación escaló con acusaciones cruzadas y la aparición de nuevos involucrados que encendieron la polémica.

En un principio se relacionó al artista cordobés con Tuli Acosta, versión que fue desmentida por los protagonistas. Por su parte, La Joaqui comenzó a mostrarse cercana a Tiago PZK, a quien Luck Ra calificó públicamente como un “ex gran amigo”. Según fuentes periodísticas, los cantantes se conocen desde que él tenía 14 años y ella 19, y tras una internación de la artista por cuadros de anorexia nerviosa, retomaron el contacto y mantuvieron encuentros en una propiedad de Cañuelas.

Ante el revuelo ocasionado, La Joaqui expuso su postura de forma contundente: “Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar”. Asimismo, se refirió al mensaje del cuartetero al sostener: “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad. Es elegir cuidadosamente una parte de la verdad para sugerir una traición”.

En paneles televisivos del programa SPQ también brindaron detalles del quiebre emocional de la pareja: “Ella lo cuidó y lo protegió hasta el final. Él la manipulaba que por culpa de ella, lo funaban y cancelaban”. Respecto a la reacción de Luck Ra ante el acercamiento entre la cantante y Tiago PZK, agregaron: “Lo primero que hicieron fue llamar a Luck Ra para contarle y él les dijo que no le importaba porque él se quería divertir. Acto siguiente, sube esa cosa dolido, no quiso quedar como un cornudo y la mandó al frente”.

El cuadro sumó una nueva revelación brindada por la periodista Majo Martino, quien lanzó un dato inesperado sobre el pasado sentimental de Tiago PZK: “¿Sabés con quién se estuvo viendo y tuvo encuentros Tiago PZK ante de La Joaqui? Con Cazzu… la mejor amiga de ella”. Este vínculo previo entre el cantante y la artista jujeña añade complejidad a la red de relaciones del ambiente musical, a la espera de un descargo oficial por parte de la referente del trap.