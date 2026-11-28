Tiago PZK sorprendió al hablar de sus planes de formar una familia con La Joaqui y aseguró que quiere convertirse en padre por primera vez en 2027. Durante una entrevista con el youtuber Gabino Silva, el cantante contó que ya tomó una decisión sobre su futuro y reveló que le gustaría tener un varón.

"Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente", expresó el artista durante la conversación. Además, explicó que es un tema que ya habló con su pareja y que ambos comparten el deseo de tener un nene.

"Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón", agregó Tiago, en referencia a las dos hijas de La Joaqui.

Cómo comenzó la historia de amor entre Tiago PZK y La Joaqui

Durante la entrevista, el músico también recordó cómo conoció a la cantante. Según relató, sus caminos se cruzaron hace varios años, cuando ambos frecuentaban los mismos espacios dentro de la escena del rap. "Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap", contó.

Tiago explicó que en aquella época vivía en Monte Grande y solía pasar tiempo en un kiosco de amigos ubicado en el Alto Palermo. Incluso recordó una particularidad de aquellos encuentros: "Dormía arriba de un freezer. Ahí empecé a hablar con ella".

El cantante también se mostró enamorado y destacó las cualidades de su pareja. "Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo", confesó.

Además, explicó qué es lo que más lo atrae de La Joaqui: "Me enamora mucho la mentalidad de las personas, cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan, te inspiran".

De esta manera, la pareja dejó entrever sus proyectos a futuro, mientras atraviesa los primeros meses de una relación que despertó gran repercusión en el mundo del espectáculo.