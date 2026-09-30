Tiago PZK y La Joaqui confirmaron públicamente su romance este miércoles en el aeropuerto de Ezeiza, donde fueron vistos juntos antes de viajar a Medellín, Colombia. El cantante habló ante la prensa y, además de blanquear la relación, respondió a las declaraciones de Luck Ra, expareja de la artista.

Ante la pregunta de los periodistas sobre si estaban de novios, Tiago fue directo: “Estamos en pareja, felizmente casados”. Los dos artistas se mostraron abrazados y tomados de la mano mientras realizaban los trámites previos al viaje.

Tiago PZK habló sobre el inicio de la relación

El cantante explicó que conoce a La Joaqui desde hace varios años, aunque el romance recién comenzó a hacerse público durante los últimos días.

La pareja ya había confirmado su vínculo en redes sociales con fotografías juntos. Ahora, durante el contacto con la prensa en Ezeiza, ambos decidieron hablar abiertamente sobre la relación.

El viaje a Colombia tiene motivos laborales. Según explicó La Joaqui, ambos se trasladaron a Medellín por trabajo.

Qué respondió Tiago PZK a Luck Ra

Una de las cuestiones que generó mayor repercusión fueron las declaraciones de Luck Ra, quien había contado que consideraba a Tiago un amigo y que se sintió traicionado al enterarse de su relación con La Joaqui.

Consultado sobre esas declaraciones, Tiago negó considerarse un traidor.

“No, ¿cómo me voy a considerar traidor?”, respondió el cantante. También explicó que, cuando Luck Ra y La Joaqui terminaron su relación, él se encontraba en Berlín.

En otra de sus respuestas, Tiago dejó en claro que no considera actualmente a Luck Ra como un amigo. “No”, contestó cuando le preguntaron directamente si lo consideraba de esa manera.

El antecedente entre los dos cantantes

La situación tomó mayor repercusión porque Luck Ra había contado días atrás que Tiago PZK fue una de las personas a las que recurrió cuando terminó su relación con La Joaqui.

Según relató el cantante cordobés, Tiago le había enviado mensajes para acompañarlo durante ese momento y le decía que todo iba a estar bien. Después, aseguró que se sintió afectado al enterarse del nuevo romance.

Luck Ra aclaró, de todos modos, que no cuestionaba que La Joaqui y Tiago decidieran estar juntos y sostuvo que ambos ya se conocían antes de su relación con la artista.

La Joaqui también habló de su presente

La confirmación del romance se produjo un día después de que La Joaqui publicara un extenso mensaje sobre su separación de Luck Ra y su presente sentimental.

La cantante sostuvo que quiere continuar con su vida y expresó su deseo de formar una familia. “Yo elijo amar. Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo”, escribió en sus redes sociales.

Ahora, con la relación confirmada públicamente, Tiago PZK y La Joaqui viajaron juntos a Colombia mientras continúa la repercusión por sus declaraciones y por el conflicto que surgió alrededor de su vínculo con Luck Ra.