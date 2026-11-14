En un acto especial realizado en el subsuelo del hotel Del Bono Park, Tiempo de San Juan celebró sus 15 años de trayectoria con una presentación de sus nuevos productos digitales: Tiempo Mining, Tiempo Motor, Tiempo Chile y Tiempo Mendoza, además de ponderar el rediseño visual y conceptual de su portal web principal y la consolidación de su canal de streaming.

El evento funcionó como un punto de encuentro institucional que reunió al gobernador Marcelo Orrego, intendentes, diputados, senadores, ministros, representantes del Poder Judicial, empresarios, figuras políticas -como el caso del ex-gobernador José Luis Gioja- y representantes de otros medios colegas y periodistas, entre ellos GRUPO HUARPE.

Nuevos rumbos

Durante la apertura de la jornada, tras la proyección de un videoclip, la jefa de redacción Natalia Caballero repasó la identidad y el crecimiento del medio desde su origen en octubre de 2011 como un semanario en papel que contaba con una página web de soporte, hasta transformarse en una marca multiplataforma de referencia en la provincia. Al detallar el rumbo actual del diario, Caballero explicó la estrategia detrás de los cuatro nuevos verticales informativos y el crecimiento de su grilla audiovisual.

Tiempo Mining y Código Minero: Enfocado en la principal actividad económica de la provincia, dando voz tanto a los CEOs de las compañías como a los trabajadores y exploradores, acompañado por su ciclo de streaming conducido junto a Elizabeth Pérez.

Tiempo Motor: Creado a partir del alto nivel de lectura que generan las noticias del sector automotriz a nivel nacional, pero abordado estrictamente desde una mirada local y sanjuanina.

Tiempo Mendoza y Tiempo Chile: Una apuesta estratégica para procesar información permanente de la provincia vecina y del país trasandino, vinculada a la integración regional, el turismo de los sanjuaninos en destinos como Coquimbo y La Serena, y el desarrollo logístico y minero de Cuyo.

Tiempo Streaming y Tiempo Empresario: Un ecosistema audiovisual que pasó de un solo programa alquilando un espacio en 2022 a contar actualmente con nueve ciclos en grilla, incluyendo el envío diario "Estamos a Tiempo" y un segmento dedicado a contar las historias de quienes invierten y generan empleo en el país.

La primera aparición hace 15 años atrás

"15 años de noticias, 15 años de contar historias; a eso nos dedicamos hace tiempo ya, que estamos y que somos una marca anclada en San Juan (...). Las noticias no llegan a una redacción, hay que salirlas a buscar, y salimos", destacó Natalia Caballero al agradecer el trabajo diario del equipo periodístico y técnico del diario.

Por su parte, el director Sebastián Saharrea analizó la rápida inserción del portal en la rutina diaria de los sanjuaninos en un ecosistema donde conviven los formatos tradicionales con las nuevas dinámicas de consumo digital. Saharrea recordó el quiebre histórico que vivió el medio en 2016, cuando decidieron abandonar definitivamente el papel para volcarse al mundo digital, y ponderó coberturas emblemáticas como el Mundial de Hockey en Italia, la visita del Papa Francisco a Chile, la Fiesta Nacional del Sol y las recorridas por los departamentos más alejados de la provincia.

"Desde que nacimos ahora, nosotros somos una prueba, un montón de muestras indudables de esos cambios, de esas permutaciones de que empezamos haciendo papel, de ahí nos fuimos a hacer web, entendimos que teníamos que ser multimedia (...). Más allá de los cambios profundos, de plataforma y culturales en que la gente consume lo que nosotros hacemos, la esencia sigue siendo, afortunadamente por ahora, que la gente sigue demandando periodismo de calidad", afirmó Saharrea.

El conversatorio: el pasado, presente y futuro de la prensa

El momento central del encuentro fue el conversatorio titulado "El futuro en debate: medios, economía y tecnología", protagonizado por el director de Tiempo de San Juan y el reconocido periodista, escritor y actual secretario de redacción de La Nación, Pablo Sirvén.

El diálogo tuvo un fuerte componente emotivo, ya que Saharrea recordó sus inicios en la profesión en 1995 bajo la conducción de Sirvén, quien encabezó una consultoría que lideró la reconversión editorial, cultural y de diseño de Diario de Cuyo hace 31 años.

Sirvén, quien regresó a San Juan tras más de tres décadas para presentar también en el Centro Cívico su décimo libro, "Operación Sallustro" (sobre el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro en 1972), trazó un paralelismo entre el periodismo analógico de fines del siglo XX y la irrupción de Google, Meta, las redes sociales y la inteligencia artificial.

"¿Cómo se hacía un diario sin Internet, sin redes sociales, con teléfonos públicos para hablar o dictar por teléfono las notas que alguien iba a tomar a la redacción?... Así se sobrevivió, y el periodismo del siglo XVIII para acá se las ha arreglado, como se las va a arreglar ahora mismo en una situación muy interesante pero al mismo tiempo muy inquietante", reflexionó Sirvén.

El editor de La Nación advirtió sobre el fenómeno de los algoritmos que personalizan el consumo y encierran a las audiencias en lo que denominó el "country periodístico", al tiempo que analizó las tensiones actuales entre la prensa y el poder político, señalando que el vínculo atraviesa un tono más agresivo por el lenguaje empleado por el presidente Javier Milei al calificar a gran parte del periodismo como "ensobrados" en el contexto del escándalo de la criptoestafa $Libra y la situación judicial de la familia presidencial.

Sobre la realidad nacional, sostuvo que el problema histórico de la Argentina no es democrático sino económico, evaluando que si bien el Gobierno logró desacelerar la inflación, aún resta reactivar el comercio, la industria y los servicios frente a un crecimiento impulsado principalmente por la exportación de materias primas en minería, energía y agro.

Charla sobre economía

El cierre de los paneles estuvo a cargo de la economista Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora Eco Go, ex subgerente de Análisis Macroeconómico del BCRA y ex jefa de Asesores de la Secretaría de Política Económica.

Durante su exposición, Dal Poggetto desmenuzó el programa económico actual, las tensiones cambiarias, la dinámica de las reservas y el impacto de la apertura comercial y el ajuste fiscal sobre el nivel de actividad.

La especialista remarcó que la economía argentina muestra hoy "dos velocidades" muy marcadas: por un lado, sectores ganadores vinculados a la energía (con Vaca Muerta a la cabeza), la minería y el agro; y por otro, sectores ligados al mercado interno como la industria, la construcción y el comercio, que enfrentan una caída en el empleo formal y una insuficiencia de ingresos en los hogares.

En ese marco, destacó el potencial exportador de las provincias cordilleranas y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para traccionar divisas y desarrollo en territorios mineros como San Juan, advirtiendo que el gran desafío hacia adelante será lograr que la macroeconomía logre converger hacia un esquema sostenible sin depender exclusivamente del ancla cambiaria.