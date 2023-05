Este domingo 14 de mayo, San Juan vivirá una nueva jornada de elecciones y es fundamental saber cómo estará el estado del tiempo antes de ir a votar. Durante todo el día se espera cielo ligeramente nublado y temperaturas que irán en ascenso de los 11º C a los 26º C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De esta manera, la entidad oficial informó que durante la mañana la temperatura se ubicará en torno a los 11º C, con un cielo algo nublado, mientras que en la tarde, el termómetro ascenderá a 26º C, con cielo ligeramente nublado. Finalmente, en la noche la temperatura descenderá a 19º C.

Durante todo el día, habrá una leve brisa que rotará del sector norte por la mañana, al sector suroeste durante la noche, con velocidades de entre 7 y 12km/h. La humedad será prácticamente nula y el cielo estará ligeramente nublado durante todo el domingo.

Para los días lunes 15, martes 16 y miércoles 17, se esperan jornadas muy similares a la de este domingo, con temperaturas que irán entre los 11º C y los 27º C, con cielo despejado y sin grandes presencias de vientos. El descenso de temperatura llegaría el jueves 18 de mayo, cuando según el SMN, la temperatura máxima bajará a 21º C.