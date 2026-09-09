Una fuerte polémica sacude al fútbol infantil de Dolores después de que un jugador de apenas 11 años fuera suspendido por 15 fechas tras pegarle un pelotazo a un árbitro. Debido a la cantidad de jornadas que tiene el torneo, el castigo podría mantenerlo fuera de las canchas hasta 2027. Su familia asegura que no hubo intención de agredir y presentó un pedido para que la sanción sea reconsiderada.

El protagonista es Benjamín, jugador de la categoría 2014 del Club Atlético Ever Ready. El episodio ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando el árbitro dio por finalizado un partido mientras el chico avanzaba en una jugada de ataque.

Según relató Camila, la mamá del menor, Benjamín reaccionó pateando la pelota y terminó impactando accidentalmente al juez. “De verdad no lo hice a propósito”, le dijo posteriormente el chico a su madre, de acuerdo con el testimonio brindado a TN.

El árbitro contó que la pelota lo golpeó en el costado de la cara, a la altura de la oreja, cuando se encontraba girando para señalar el final del encuentro. Además, aclaró que su función se limitó a presentar el informe correspondiente y que la sanción fue determinada posteriormente por el Tribunal de Penas de la Liga Dolorense.

Una sanción que generó polémica

El Tribunal dispuso inicialmente 15 fechas de suspensión. Como la competencia cuenta con 14 jornadas, la medida implica que el chico permanecería alejado de los partidos oficiales durante más de un año.

La situación tuvo otro capítulo cuando, según contó la familia, distintos clubes acordaron permitirle participar nuevamente debido al estado de angustia que atravesaba. Tras esa aparición, la Liga le agregó otras dos fechas al castigo.

La familia reconoce que la reacción fue incorrecta, pero sostiene que la medida resulta desproporcionada teniendo en cuenta la edad del jugador, que no registra antecedentes disciplinarios y que posteriormente buscó disculparse con el árbitro.

La familia pidió que revisen la medida

Los padres presentaron formalmente un descargo ante el Tribunal de Penas para solicitar una reducción del castigo. Entre las alternativas, plantearon reemplazar parte de la suspensión por medidas educativas, como una disculpa formal, tareas dentro del club o charlas relacionadas con el respeto y los valores deportivos.

La madre aseguró además que la situación tuvo un fuerte impacto emocional sobre el chico y que actualmente recibe acompañamiento psicológico. Según relató, Benjamín continúa acompañando a sus compañeros, pero perdió las ganas de entrenar al saber que no puede disputar los partidos.

Incluso el árbitro involucrado se mostró dispuesto a aceptar las disculpas y remarcó que, al tratarse de un niño, los errores también pueden convertirse en una oportunidad de aprendizaje.

Ahora será el Tribunal de Penas de la Liga Dolorense el encargado de determinar si mantiene las fechas impuestas o acepta el pedido de reconsideración presentado por la familia.