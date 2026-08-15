Un adolescente de 16 años fue detenido este sábado luego de sustraer una motocicleta 0 KM de una concesionaria ubicada en Capital. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Scalabrini Ortiz al 1038 Norte, cerca del Paseo Libertad, y fue detectado a través de las cámaras de seguridad.

Según las primeras informaciones, el menor ingresó al sector donde se encontraban exhibidas las motocicletas de la agencia Tello Motos y tomó uno de los vehículos. Luego salió del lugar con la moto, sin que inicialmente advirtieran el robo.

La fuga continuó a pie, con el rodado a su lado, hasta que personal del comercio advirtió lo sucedido y dio aviso a la Policía. A partir del seguimiento de las cámaras del CISEM, los efectivos pudieron establecer hacia dónde se dirigía.

El adolescente fue localizado en la intersección de calles San Lorenzo y República Árabes Unidos. Al advertir la presencia policial, abandonó la motocicleta Motomel, que no tenía dominio colocado, e intentó escapar corriendo.

Los efectivos iniciaron la persecución y finalmente lograron alcanzarlo y detenerlo. De esta manera, pudieron recuperar el vehículo que había sido sustraído de la concesionaria.

“Ante la presencia de las autoridades, el sujeto lanzó el vehículo de marca Motomel, sin dominio, y se escapó a las corridas”.

Debido a que el detenido tiene 16 años, el caso no quedó bajo intervención del sistema de Flagrancia. La investigación pasó al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que deberá instruir la causa y determinar las medidas correspondientes.

Dato complementario: La intervención de las cámaras del CISEM permitió localizar al adolescente pocos minutos después del robo y recuperar la motocicleta sustraída.