Boca Juniors tiene una nueva promesa en sus divisiones inferiores. Se trata de Joaquín Piñeyro, un delantero de 18 años que se destacó con un doblete en la goleada 4-0 de la Reserva ante Vélez, por los cuartos de final del Torneo Proyección. Con 1,93 metros de altura, buen juego aéreo y características físicas que recuerdan a Erling Haaland, el juvenil comienza a llamar la atención en el Xeneize.

El atacante nació el 22 de febrero de 2008 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y llegó a Boca en 2016. Los captadores del club lo descubrieron mientras disputaba un torneo con la camiseta de Gimnasia de su ciudad natal. Desde entonces, avanzó por las distintas categorías de las inferiores.

Quién es Joaquín Piñeyro, la promesa de Boca

Piñeyro se caracteriza por ser un centrodelantero de gran porte físico, con capacidad para jugar de espaldas al arco, buen cabezazo y técnica para definir. Su admiración por Haaland también forma parte de su perfil: en una entrevista con El Canal de Boca contó que aspira a parecerse al goleador noruego por sus condiciones físicas y futbolísticas.

Su crecimiento también lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Argentina juvenil. Fue convocado por Diego Placente para disputar el Sudamericano Sub 17, torneo en el que sumó dos goles y una asistencia en cuatro partidos.

Después de esa experiencia, firmó su primer contrato profesional con Boca, con vigencia hasta diciembre de 2027.

El doblete de Piñeyro en la goleada de Boca ante Vélez

El delantero fue protagonista en la victoria por 4-0 frente a Vélez, por los cuartos de final del Torneo Clausura Proyección. Ingresó durante el segundo tiempo y marcó los dos tantos que completaron la goleada del equipo dirigido por Mariano Herrón.

Su primer gol llegó a los 18 minutos del complemento, luego de una buena jugada de Ignacio Moroni, que lo asistió para definir con la derecha. Más tarde, a los 38 minutos, volvió a aparecer tras otra habilitación de Moroni y convirtió de zurda para sellar el resultado.

Los otros dos goles fueron obra de Rodrigo Bacidalupe, quien se consolidó como el máximo anotador de la Reserva xeneize durante 2026, con 10 conquistas.

Con este resultado, Boca se clasificó a las semifinales del campeonato y espera por el ganador del cruce entre Independiente y Gimnasia de Mendoza.

El presente de la joya de Boca

Piñeyro comenzó a ganar terreno durante esta temporada bajo la conducción de Mariano Herrón. En la Reserva acumula 13 partidos y cuatro goles, aunque en varias oportunidades ingresó desde el banco de suplentes.

Además, fue incluido por Claudio Úbeda y Rodolfo Arruabarrena en las listas de buena fe de Boca para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente.

Su altura, sus condiciones técnicas y su crecimiento en las inferiores lo convierten en uno de los nombres a seguir dentro del semillero xeneize.