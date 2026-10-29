Un presunto ladrón de 19 años fue detenido en el interior del barrio La Estación, en Rawson, luego de intentar escapar de la Policía durante un operativo desplegado por la sustracción de una motocicleta. Al identificarlo y consultar sus datos en el sistema policial, los efectivos constataron que registraba tres pedidos de captura vinculados con causas por delitos contra la propiedad.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 6°, el sospechoso fue identificado como Fernando Gustavo Videla, domiciliado en el mismo barrio donde se produjo la detención.

Según el informe policial, los efectivos se encontraban trabajando en calle Frías, donde minutos antes se había denunciado el robo de una motocicleta. De acuerdo con los datos aportados, tres delinceuntes habían participado del hecho y se habían dirigido hacia el interior del barrio La Estación. La descripción era que uno vestía una remera roja, otro una azul y el tercero una blanca, quien fue detenido cunado hallaron la moto en una vivienda del barrio La Estación.

A partir de esa información, los uniformados comenzaron a realizar recorridas por las inmediaciones para localizar a los sospechosos. Al llegar a la altura del playón del barrio, observaron a un hombre que llevaba una remera roja y cuyas características coincidían con las aportadas durante el operativo.

Cuando advirtió la presencia del móvil policial, el sujeto emprendió la huida e ingresó a una propiedad. Los efectivos iniciaron una persecución a pie y lograron reducirlo en el patio delantero de la vivienda, ubicada en la manzana 22, del barrio La Estación.

Una vez identificado, el joven manifestó llamarse Fernando Gustavo Videla, de 19 años. Los policías consultaron sobre su posible participación en el robo de la motocicleta ocurrido minutos antes, pero el informe indicó que no coincidía con las características atribuidas al autor de ese hecho y que no logró reconocerlo.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando los uniformados verificaron sus datos personales a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La consulta arrojó tres requerimientos judiciales vigentes relacionados con distintas investigaciones por delitos contra la propiedad.

El primero correspondía a una causa por robo en poblado y en banda, en la que Videla figuraba junto con Ramón Alberto Rodríguez. El expediente estuvo vinculado con una denuncia de fecha 28 de septiembre de 2026, y registraba intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Según el informe, el pedido de captura y detención se encontraba vigente.

El segundo requerimiento correspondía a una causa por robo en la que Videla figuraba junto con Darío Luciano Brottier, por un hecho ocurrido el 27 de enero de 2026. En ese expediente se consignó la unificación con el legajo 897/26 y una condena de dos años de prisión de cumplimiento condicional. También figuraban medidas restrictivas vigentes, con intervención de la UFI Flagrancia.

El tercer pedido de captura correspondía a una investigación por robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, también con intervención de la UFI Flagrancia. El requerimiento tenía fecha del 14 de enero de 2026 y registraba medidas restrictivas vigentes. El informe vinculó esta causa con un hecho ocurrido en la zona de avenida Sarmiento y Elizondo, en un negocio.

De esta manera, el procedimiento iniciado por la búsqueda de los sospechosos de un robo de motocicleta permitió identificar a un joven que tenía tres requerimientos judiciales pendientes. La detención se concretó en el barrio La Estación, mientras que las actuaciones quedaron sujetas a las disposiciones de las autoridades judiciales correspondientes.