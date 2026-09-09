Tiene 28 años, es una estrella y reveló que lo que más desea es ser mamá

Tras cumplir nueve meses de noviazgo con Marcos Giles, la artista atraviesa un presente sentimental de pura consolidación. En el marco de sus 28 años, la cantante explicó que no concibe un vínculo romántico que carezca de planes a futuro, fundamentando que a esta altura de su vida estar en pareja implica dialogar de manera constante sobre la posibilidad de compartir proyectos, la familia y la llegada de los hijos. En ese sentido, fundamentó su visión sobre las relaciones al señalar que “¿para mí qué sentido tiene si no estar en pareja ya a los veintiocho años si no te proyectás así con el otro?”.

Al profundizar en su forma de involucrarse en los afectos, la intérprete remarcó que se entrega por completo en sus historias de amor y sostuvo que “no puedo. Yo a medias nada, lamentablemente y a favor en otros sentidos”. A su vez, reveló que las conversaciones sobre la posibilidad de construir una familia ya forman parte de la intimidad compartida con Giles, un proyecto que vincula directamente con las vivencias de su infancia. Según detalló, esa búsqueda nace de una carencia personal, ya que “no tuve nunca como una familia convencional o esa cosa de calorcito de hogar. Un poquito me faltó. Fantaseo mucho desde hace muchos años con la idea de crear mi propia familia, ¿viste? Es un gran sueño que tengo en la vida. Él es familiero”.

Durante su testimonio, la artista confirmó que ya conoció al entorno de su pareja y definió la relación con ellos asegurando “sí, sí, sí, conozco. La mejor”. En cuanto a su postura directa sobre la maternidad, dejó en claro su entusiasmo al declarar “me re veo siendo madre, mal”, para luego reafirmar el tiempo que lleva latente ese anhelo con la frase “sí, sí. Me muero de ganas de ser mamá. Toda mi vida”.

El blanqueo del romance ocurrió a comienzos de 2026. Al repasar su historial sentimental previa a este noviazgo, la cantante reconoció que solía posicionarse en lugares de desventaja y admitió que “sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”. En esa misma línea de reflexión, admitió la necesidad de revisar sus hábitos pasados al señalar que “yo siento que no tenía ni idea de lo que era querer en un vínculo sexoafectivo sanamente. Como que tuve una búsqueda ahí muy intensa porque no me quería a mí. Hubo mucho tiempo de estar muy peleada conmigo”.

Esa falta de valoración personal impactó en la dinámica de sus vínculos anteriores, según reconoció al manifestar que “en mis maneras de amar fui muy tóxica en la forma en la que me miré a mí misma. Siempre me puse por debajo y me moví extraño en mis vínculos sexoafectivos”. En contraposición, remarcó la madurez de Giles al destacar que “Marcos tiene algo que es muy maduro, es muy inteligente en su manera de expresarse”, al tiempo que concluyó sobre la convivencia y el temperamento de ambos sosteniendo que “yo soy muy cocorita y él es muy tranqui. No me peleé nunca con el chabón. Es un pibe que no sale de sus casillas, le gusta conversar en buenos términos”.