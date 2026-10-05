Tiene 41 años, le diagnosticaron cáncer de útero y será mamá por primera vez

Hay noticias que transforman la vida para siempre. Esto es lo que atraviesa Paula Moguilevsky, la influencer de 41 años conocida como Pauli Cocina, quien emocionó a sus casi 5 millones de seguidores al confirmar que será mamá por primera vez tras atravesar un duro proceso de salud.

La historia de Paula Moguilevsky refleja una lucha constante por alcanzar su sueño. En 2023 congeló óvulos y sufrió una hemorragia interna que la dejó al borde de la muerte. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, una biopsia de control reveló que padecía cáncer de útero.

En total Paula Moguilevsky enfrentó 12 cirugías, resonancias magnéticas, estudios y momentos de mucha incertidumbre. Si bien deberá despedirse de su útero y no podrá llevar la gestación en su vientre, la llegada de su hija se concretará mediante gestación subrogada en Georgia, a 11000 kilómetros de distancia.

A través de un video muy emotivo, la creadora de contenido compartió su felicidad con un test positivo simbólico de cartón y expresó textuales que conmovieron a todos. Toda la vida soñé con decir esto: voy a ser mamá. No puedo leerlo sin llorar. Los que me acompañan hace tiempo saben que estos últimos dos años y medio fueron una locura, confesó Paula Moguilevsky.

Durante dos años, cada vez que pensaba que lo peor había quedado atrás, otro control volvía a dar mal, llegaba otra cirugía, otra biopsia, otro estudio, otra espera, explicó al recordar los momentos más complejos de su tratamiento médico.

Lloré muchísimo por todo eso. Duelo tras duelo. Pero hay algo a lo que nunca estuve dispuesta a renunciar: ser mamá. Es un sueño que tengo desde muy chica y luché por él con todas mis fuerzas. Cuando parecía imposible, busqué otro camino. Y cuando ese camino también se complicaba, seguí buscando, concluyó la influencer.