Un hombre de 59 años, identificado como Sergio Eduardo González, fue detenido durante un operativo de la División UFI Genérica en el barrio Malimán, en Rawson. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa de portación y abuso de arma de fuego sin autorización legal, en una investigación que se inició tras un episodio ocurrido en febrero de este año, cuando un menor recibió un disparo en una de sus piernas. Según la pesquisa, el detenido habría sido quien efectuó el disparo contra su propio nieto.

El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando efectivos de la División UFI Genérica patrullaban las calles del barrio Malimán y observaron a González cuando salió de su vivienda a bordo de un Chevrolet Onix negro.

Los investigadores intentaron interceptarlo, pero el hombre escapó y dio inicio a una persecución por el interior del barrio. Durante la huida, regresó a su domicilio e ingresó con el vehículo a la cochera. Los policías rodearon la propiedad y, en ese momento, advirtieron que el sospechoso saltó por los fondos de la vivienda hacia la casa de un vecino.

Ante esa situación, los efectivos solicitaron autorización verbal al juez interviniente para realizar un allanamiento en el inmueble lindero. Con esa medida judicial, ingresaron a la propiedad y finalmente lograron localizar y detener al hombre, quien permanecía prófugo en el marco de la investigación.

El pedido de captura se relacionó con un hecho ocurrido el 7 de febrero de 2026, alrededor de las 12, en el mismo barrio. Según la investigación, ese día se produjo una gresca en la que un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota negra efectuó varios disparos con un arma de fuego.

Uno de los proyectiles impactó en una de las piernas de un menor de apellido González, quien debió ser trasladado al Centro Asistencial René Favaloro para recibir atención médica. A partir de las primeras averiguaciones y de las pruebas reunidas, los investigadores identificaron a Sergio Eduardo González como el presunto autor del ataque. La pesquisa estableció que el hombre habría disparado contra su propio nieto durante el enfrentamiento.

Como parte de las medidas investigativas, el 11 de febrero se realizaron seis allanamientos en distintos domicilios del barrio Malimán. Los procedimientos permitieron secuestrar distintos elementos vinculados con la causa y derivaron también en la intervención de la Justicia Federal.

Durante esos operativos, los efectivos encontraron 96 gramos de cocaína y 2.780.000 pesos en efectivo, elementos que quedaron a disposición del Juzgado Federal. Además, incautaron un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, cartuchos y vainas servidas.

En el marco de la misma investigación, los uniformados también secuestraron una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros que se encontraba en el interior de una camioneta Toyota Hilux. El arma tenía 15 cartuchos en su cargador y uno más en la recámara. En ese vehículo también incautaron un teléfono celular que pasó a formar parte de las evidencias.

La detención de González permitió avanzar sobre una causa que permanecía pendiente de resolución respecto de su paradero. Ahora, el hombre quedó a disposición de la Justicia en el expediente por portación y abuso de arma de fuego sin autorización legal, mientras continúan las actuaciones correspondientes.