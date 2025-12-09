El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión internacional al afirmar que Nicolás Maduro “tiene los días contados” y no descartar una intervención militar en Venezuela. La declaración fue realizada durante una entrevista con Politico, en la que el mandatario evitó responder directamente sobre el posible envío de tropas terrestres, alegando que se trata de una “estrategia militar” que no puede revelar.

Trump sostuvo que el régimen venezolano habría enviado a Estados Unidos personas vinculadas a delitos, incluidos sujetos provenientes de cárceles y de instituciones psiquiátricas, así como individuos asociados al narcotráfico. Mencionó además la expansión del Tren de Aragua y su relación con el Cártel de los Soles, acusando a la administración de Joe Biden de haber debilitado el control fronterizo y permitido la llegada de organizaciones criminales.

Las declaraciones surgen en un contexto marcado por el despliegue de la operación militar “Lanza del Sur”, una ofensiva estadounidense contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Esta campaña, liderada por el Comando Sur, involucra al portaaviones USS Gerald Ford, submarinos, destructores, aeronaves de vigilancia y alrededor de 15.000 efectivos, entre ellos 4.000 marines, con operativos activos en el Caribe y el Pacífico.

Desde Caracas, el régimen de Maduro calificó la operación como una “escalada guerrerista” y anunció el despliegue de 200.000 militares como respuesta defensiva. Mientras Washington confirma ataques contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, la ambigüedad de Trump sobre una posible acción directa en territorio venezolano intensifica las sospechas y abre un escenario de incertidumbre para América Latina.