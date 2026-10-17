La Selección Argentina comenzó a transitar una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi y uno de los integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni analizó los desafíos que tendrá el equipo. Roberto Ayala, ayudante del entrenador, aseguró que existen futbolistas preparados para sostener el nivel competitivo y también reveló una conversación que Scaloni mantuvo con Leonel Flores, la joven promesa de Boca Juniors.

En una entrevista con DSports Radio, el exdefensor reconoció que la ausencia del capitán representa uno de los desafíos más importantes para el seleccionado, aunque destacó la experiencia del plantel y el crecimiento de los nuevos talentos.

"Sabemos que hay material para seguir compitiendo y estando a la altura", afirmó Ayala, quien remarcó que la intención del cuerpo técnico es mantener la identidad que llevó a la Selección Argentina a conquistar importantes títulos internacionales.

Además, explicó que los futbolistas más experimentados tendrán un papel fundamental en la adaptación de los jóvenes. En ese sentido, consideró que el grupo cuenta con jugadores acostumbrados a las exigencias internacionales y capaces de transmitir esa experiencia a quienes comienzan a sumar minutos.

La advertencia de Scaloni a Leonel Flores

Durante la entrevista, Ayala también se refirió al presente de Leonel Flores, el delantero de 19 años que atraviesa un gran momento en Boca y recientemente debutó con la Selección Argentina durante los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El juvenil viene de convertir el gol decisivo en la victoria por 2-1 del Xeneize ante Talleres y se convirtió en uno de los futbolistas que despiertan mayor expectativa dentro del cuerpo técnico nacional.

"Nos asombra ver futbolistas con el desequilibrio de Leo Flores, estamos muy contentos con él", expresó Ayala.

Sin embargo, el ayudante de Scaloni también reveló que el entrenador argentino y Rodolfo Arruabarrena, técnico de Boca, mantuvieron conversaciones con el delantero para aconsejarlo sobre las responsabilidades que implica representar al país.

Según explicó, ambos entrenadores le hicieron saber que ahora es un futbolista de Selección y que debe prestar atención a diferentes aspectos de su vida, tanto dentro como fuera de la cancha.

Las declaraciones llegaron después de que Flores protagonizara una polémica por la difusión de un video grabado durante una concentración de Boca. El futbolista pidió disculpas públicamente a los hinchas y a su pareja, y reconoció que su comportamiento no había sido apropiado.

La Selección Argentina también apuesta por Gianluca Prestianni

Además de Flores, Ayala destacó las condiciones de Gianluca Prestianni, otro de los juveniles que busca consolidarse en el seleccionado mayor.

El integrante del cuerpo técnico valoró especialmente su capacidad para encarar rivales y generar situaciones de peligro en los duelos individuales, características que considera importantes para la renovación ofensiva de la Albiceleste.

Por otro lado, sostuvo que los buenos resultados obtenidos durante los últimos años permitieron construir una base sólida de trabajo, aunque advirtió que el equipo deberá demostrar su nivel en cada nuevo compromiso.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a la actividad durante la fecha FIFA de noviembre, cuando dispute sus primeros compromisos de la etapa posterior al retiro de Messi.

El viernes 13 de noviembre enfrentará a Uruguay en Buenos Aires, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata. La Bombonera aparece como posible escenario, aunque todavía resta la confirmación oficial de la sede.

Posteriormente, el martes 17 de noviembre, la Selección Argentina jugará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Ambos encuentros servirán para continuar evaluando alternativas y darle rodaje a los jóvenes que buscan consolidarse en el equipo nacional.