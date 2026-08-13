La montaña sanjuanina volverá a convertirse en escenario de uno de los grandes desafíos deportivos del fin de semana largo. Tierra de Gigantes celebrará su 5ª edición en el Parque Quebrada de Zonda, con cinco distancias, actividades para niños y una propuesta que combinará deporte, aventura y familia.

La competencia se desarrollará durante el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto y tendrá como protagonistas a corredores que deberán enfrentarse a los senderos, pendientes y exigencias propias del terreno.

La propuesta contará con cinco distancias: 6K, 12K, 24K, 42K y 60K, permitiendo la participación tanto de quienes buscan iniciarse en este tipo de competencias como de atletas preparados para afrontar pruebas de mayor exigencia.

Los horarios de largada

Los primeros en salir serán los corredores que participen de los 60K. La largada está prevista para las 5 desde el Parque Quebrada de Zonda, dando comienzo al desafío más extenso de Tierra de Gigantes.

A las 7 será el turno de los participantes de los 42K, mientras que los 24K comenzarán a las 8. Posteriormente, a las 8:30, largarán los corredores de los 12K y, finalmente, a las 9 comenzará la prueba de 6K.

La premiación general de la quinta edición está prevista para las 14 del domingo 16 de agosto.

Los más chicos también tendrán su carrera

La competencia tendrá además una propuesta especialmente pensada para las familias. El domingo, desde las 12, se realizará la carrera de niños en el Parque Quebrada de Zonda.

La actividad permitirá que los más pequeños también formen parte de Tierra de Gigantes y coincidirá con una jornada especial por la celebración del Día del Niño.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado 15 de agosto. Ese mismo día se realizarán las acreditaciones entre las 12 y las 20 en Paseo San Juan.

De esta manera, Tierra de Gigantes volverá a reunir a corredores y familias en uno de los escenarios naturales más característicos de San Juan, con tres jornadas atravesadas por el deporte y la montaña.