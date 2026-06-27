Japón se encuentra bajo un escenario de máxima alerta debido al avance de la tormenta tropical Mekkhala y un ciclón extratropical que impactan tanto el este como el oeste del país. Las autoridades mantienen órdenes de evacuación preventiva que alcanzan a cerca de 200.000 personas ante el riesgo de inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el sistema se ubicaba este sábado al sur del cabo Muroto, a unos 750 kilómetros al sudoeste de Tokio, desplazándose hacia el noreste a una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora. El fenómeno presenta vientos sostenidos cercanos a los 72 km/h y ráfagas que alcanzan los 108 km/h en su núcleo.

Los pronósticos indican que el temporal continuará acercándose a la región de Kanto, donde se encuentra la capital japonesa, antes de transformarse en un ciclón extratropical. En las próximas horas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 200 milímetros en el área de Tokio y picos de hasta 250 milímetros en la región de Tokai, sobre la costa del océano Pacífico.

En paralelo, la tormenta tropical Higos perdió intensidad y se degradó a un sistema de baja presión, aunque sus remanentes todavía generan lluvias y vientos fuertes en distintas zonas del país.

El último informe de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres elevó a siete el número de personas heridas a causa del temporal. Entre los casos reportados se encuentran lesiones graves en las prefecturas de Nara y Yamaguchi, además de heridos leves en Kagoshima.

Las consecuencias del fenómeno también se reflejan en la infraestructura: se contabilizan al menos 289 viviendas afectadas, principalmente en Nara y Kagoshima. En Yamaguchi, una persona permanece desaparecida tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra.

Aunque el número de evacuados disminuyó respecto del viernes —cuando más de un millón de personas recibieron la orden de abandonar sus hogares— todavía 191.403 residentes continúan bajo medidas preventivas en distintas prefecturas del país.

Mekkhala, considerado el séptimo tifón de la temporada en Japón, ya provocó inundaciones, cortes de rutas y deslizamientos en Okinawa y en sectores de la isla de Kyushu. Además, el impacto en el transporte es significativo: más de 200 vuelos fueron cancelados y se registran demoras e interrupciones en el servicio del tren bala Shinkansen.

Los tifones y tormentas tropicales son fenómenos habituales del verano y el otoño en Japón, aunque la intensidad y frecuencia de algunos episodios mantienen a las autoridades en estado de vigilancia permanente debido a su potencial destructivo.