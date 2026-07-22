Tigre goleó a Nacional y festejó con una bandera sobre las Islas Malvinas

Tigre consiguió un triunfo contundente en Uruguay al golear 3-0 a Nacional de Montevideo por el partido de ida del repechaje eliminatorio de la Copa Sudamericana, pero la escena que generó mayor repercusión ocurrió después del encuentro, durante los festejos del plantel argentino.

Luego del pitazo final en el Estadio Gran Parque Central, los jugadores del Matador exhibieron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, una imagen similar a la que había mostrado la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La celebración estuvo acompañada por cánticos de los hinchas, entre ellos "el que no salta es un inglés", y rápidamente el video comenzó a circular en redes sociales, donde generó distintas reacciones por el contexto del mensaje.

Una goleada que dejó a Tigre cerca de la clasificación

En lo deportivo, el conjunto dirigido por Diego Dabove tuvo una actuación sobresaliente y quedó bien posicionado para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

El marcador comenzó a abrirse rápidamente con el gol de Jalil Elías, quien adelantó al equipo argentino en el inicio del encuentro. Antes del cierre del primer tiempo, Ignacio Russo amplió la diferencia para Tigre.

En el complemento, la expulsión de Bruno Zuculini en Nacional complicó aún más al conjunto uruguayo. Ya en el tramo final del partido, Elías Cabrera marcó el tercer tanto y selló una victoria histórica para el equipo de Victoria.

La serie tendrá su definición el próximo martes 28 de julio, cuando Tigre reciba a Nacional en su estadio con la ventaja de tres goles y el objetivo de meterse en la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

El antecedente de la Selección argentina

El gesto del plantel de Tigre recordó la polémica que se generó durante el Mundial 2026, luego de que los jugadores de la Selección argentina celebraran la victoria ante Inglaterra en semifinales con una bandera que tenía la misma inscripción.

La imagen generó una reacción en el Reino Unido y motivó que la FIFA iniciara un expediente disciplinario para analizar si la exhibición del mensaje podía infringir las normas que restringen manifestaciones políticas durante sus competencias oficiales.

Desde el cuerpo técnico argentino, Lionel Scaloni había señalado que no recibió ninguna advertencia del organismo internacional, mientras que algunos futbolistas defendieron el gesto y remarcaron que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas forma parte de la identidad nacional.

El festejo de Tigre volvió así a poner en escena un tema que combina fútbol, identidad y política internacional, en medio de una competencia continental que recién comienza a definir a sus próximos clasificados.