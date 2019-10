Tigre le empató sobre la hora a Sarmiento, que ahora comparte la punta con San Martín de Tucumán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tigre le empató sobre la hora como visitante 1 a 1 a Sarmiento de Junín, que ahora comparte la cima de las posiciones de la Primera Nacional junto con San Martín de Tucumán, en un partido por la décima fecha de la Zona B del certamen de ascenso.



El cotejo se realizó en el estadio Eva Perón, en Junín, y los tantos fueron convertidos por Sergio Quiroga para Sarmiento, en el primer tiempo, y Carlos Luna en la última jugada.



La etapa inicial fue de ida y vuelta con ambos equipos con llegadas y varias situaciones de peligro, especialmente en el arco de Sarmiento, pero Manuel Vicentini se lució en más de una ocasión.



El "Verde" juninense también contó con las suyas y a los 43 minutos marcó el primero del encuentro, cuando tras un córner y despeje de la defensa de Tigre, Sergio Quiroga anotó un golazo, al clavar una tremenda volea desde afuera del área en el ángulo derecho de Gonzalo Marinelli, que nada pudo hacer ante el espectacular zurdazo del mediocampista.



La parte final no varió desmasiado, pero a diferencia de la etapa inicial el que contó con las mejores opciones fue Sarmiento, pero no las supo concretar y el resultado se tornó incierto por la impotencia y escasa profundidad de Tigre, pese a que el local concluyó con diez jugadores por la expulsión de Federico Vismara por doble amarilla.



Pero en la última jugada, a los 48 minutos, tras un córner y una fallida salida de Manuel Vicentini, Carlos Luna, de cabeza, estableció el empate definitivo.



Con este resultado, Sarmiento llegó a las 20 unidades y es además de líder junto con San Martín de Tucumán, el único invicto del fútbol argentino; por el contrario, Tigre, que supuestamente era el gran candidato al título, no se acomoda a la categoría y, pese al empate agónico, está con apenas 12 puntos, bien lejos de la cima de las posiciones.



En la undécima fecha del torneo, Sarmiento visitará a Defensores de Belgrano; al tiempo que Tigre recibirá en su estadio a Deportivo Riestra.







- Sintesis -







Sarmiento: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo y Sergio Quiroga; Maximiliano Fornari y Pablo Magnín. DT: Iván Delfino.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Fabricio Domínguez Huertas, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto



y Néstor Moiraghi; Diego Sosa, Agustín Cardozo, Jorge Ortiz, Walter Montillo y Diego Morales; y Enzo Díaz. DT: Néstor Raúl Gorosito







Gol en el primer tiempo: 43m. Sergio Quiroga (S).



Gol en el segundo tiempo: 48m. Carlos Luna (T).







Cambios: en el segundo tiempo, 16m. Emanuel Dening por Agustín Cardozo (T) y Jonathan Ramis por Fabricio Domínguez Huertas (T), 25m. Fabio Vázquez por Maximiliano Fornari (S), 33m. Carlos Luna por Diego Morales (T), 34m. Lautaro Geminiani por Claudio Pombo (S) y 44m. Brian Salvareschi por Sergio Quiroga (S).







Amonestados: Manuel Vicentini (S), Gabriel Graciani (S), Federico Vismara (S), Diego Sosa (T), Wilfredo Olivera (S), Ignacio Canuto (T) y Luis Garnier (S).



Incidencia: en el segundo tiempo, 33m. expulsado Federico Vizmara (S), por doble tarjeta amarilla.







Árbitro: Luis Lobo Medina



Estadio: Eva Perón (Sarmiento de Junín).