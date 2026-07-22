El contundente triunfo de Tigre por 3 a 0 sobre Nacional de Montevideo, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, quedó opacado por una situación que ahora podría traerle consecuencias fuera de la cancha. Tras el encuentro, varios futbolistas del Matador celebraron frente a sus hinchas con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas", un gesto que podría derivar en una sanción por parte de la Conmebol.

La imagen fue protagonizada por cinco jugadores del conjunto argentino, quienes exhibieron la bandera al finalizar el partido disputado en el estadio Gran Parque Central. El festejo rápidamente se viralizó en redes sociales y reavivó la polémica sobre las manifestaciones políticas en los torneos organizados por los organismos internacionales del fútbol.

El Código Disciplinario de la Conmebol establece que en sus competencias están prohibidos los mensajes de carácter político, ideológico o religioso. En caso de considerar que existió una infracción, la Unidad Disciplinaria puede iniciar un expediente de oficio y aplicar distintas sanciones, que van desde multas económicas hasta suspensiones para los futbolistas involucrados, según la gravedad del caso.

El episodio recuerda lo ocurrido días atrás con la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Luego de vencer a Inglaterra en semifinales, varios jugadores posaron con una bandera con la misma consigna, hecho que derivó en una investigación por parte de la FIFA por la posible violación de las normas que prohíben mensajes políticos durante las competencias oficiales.

Por el momento, la Conmebol no emitió un comunicado oficial sobre el caso ni confirmó la apertura de un expediente disciplinario. Sin embargo, el antecedente y la normativa vigente mantienen en alerta a Tigre, que además quedó muy cerca de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras la amplia victoria conseguida en Uruguay.