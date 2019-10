Tigre recibe a Dálmine con el objetivo de volver al triunfo en la Primera Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tigre será local esta tarde ante Villa Dálmine con el objetivo de volver al triunfo en la Primera Nacional de fútbol después de cuatro fechas, en un partido correspondiente a la novena ronda del torneo. El encuentro, previsto para las 19.10 con arbitraje de Cristian Cernadas y televisación de TyC Sports, completará la programación de la Zona B junto con Defensores de Belgrano-Almagro (15.30) y Chacarita Juniors-Deportivo Riestra (20.00). Tigre, aspirante al ascenso, acumula dos empates y dos derrotas que lo alejaron de la lucha por la punta. El equipo de Néstor Gorosito se ubica 13ro. con ocho unidades, a once de Sarmiento de Junín, que tiene dos partidos más. Sucede que el "Matador" postergó su encuentro con Almagro por la octava jornada y luego difirió para hoy el juego con Dálmine, que estaba previsto para el sábado último no pudo concretarse por el temporal. La última presentación de Tigre en el torneo data del 30 de septiembre pasado y terminó en derrota ante San Martín de Tucumán (0-1) en Victoria. Dálmine también llega de dos traspié consecutivos y no pudo sumar puntos fuera de Campana en lo que va de la temporada. Defensores de Belgrano, cuarto con 13 puntos e invicto hace seis partidos, intentará acercarse a Sarmiento (19) cuando reciba a Almagro (4) -último y sin victorias en el torneo- desde las 15.30 con arbitraje de José Carreras. Finalmente, Chacarita (6) y Riestra (12) jugarán en San Martín desde las 20, arbitrados por Yael Falcón Pérez.