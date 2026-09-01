Tigre y Barracas Central empataron sin goles por el Torneo Clausura

Tigre y Barracas Central igualaron 0-0 este lunes por la noche en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. En un partido con pocas emociones, ninguno de los dos equipos logró aprovechar sus oportunidades y terminaron repartiendo puntos.

El encuentro comenzó con Barracas Central intentando tomar la iniciativa y acercándose al arco del Matador. Sin embargo, con el correr de los minutos el trámite se volvió parejo y las dificultades para generar peligro hicieron que el marcador permaneciera cerrado.

Tigre, que llegaba con una buena racha en el campeonato aunque golpeado por su reciente eliminación de la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque, buscaba aprovechar la localía para mantenerse entre los primeros puestos de su grupo.

Del otro lado, Barracas necesitaba reaccionar después de atravesar una serie de resultados adversos. El Guapo había perdido sus últimos tres partidos del Clausura ante Platense, Rosario Central y Gimnasia, además de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Estudiantes.

Pese a esa necesidad, ninguno consiguió imponerse durante los primeros 45 minutos y se fueron al descanso con el marcador 0-0.

El cero no se rompió en Victoria

En el complemento, Barracas contó con algunas de las oportunidades más peligrosas y buscó quedarse con los tres puntos, mientras Tigre intentó hacerse fuerte en su estadio.

Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros terminó siendo determinante. Los minutos pasaron y ninguno encontró el camino para quebrar a las defensas rivales.

El 0-0 terminó siendo definitivo y dejó un punto para cada lado en el cierre de la séptima jornada del Torneo Clausura.

Para Tigre, el empate significó dejar pasar una oportunidad de escalar posiciones y prolongar su buen presente en el torneo local. Barracas, por su parte, logró cortar su seguidilla de derrotas, aunque tampoco consiguió el triunfo que necesitaba para recuperar terreno.