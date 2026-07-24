La Comisión Europea abrió un nuevo frente contra TikTok por presuntas fallas en la protección de menores dentro de la plataforma. El organismo europeo acusó de manera preliminar a la red social de incumplir la Ley de Servicios Digitales al permitir que cuentas de niños y adolescentes puedan quedar expuestas a desconocidos.

La investigación podría derivar en una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance.

El expediente se concentró en la configuración de privacidad de la plataforma y en los mecanismos que permiten que usuarios menores de edad tengan perfiles visibles públicamente. Según Bruselas, esta situación podría aumentar los riesgos de acoso, contactos no deseados y exposición ante personas con intenciones dañinas.

La investigación formal comenzó en febrero de 2024 y también analizó otros aspectos vinculados al funcionamiento de la aplicación, como los sistemas de recomendación y el acceso de menores a contenidos no adecuados para su edad.

Bruselas reclama mayor protección por defecto

La Comisión Europea señaló que algunos adolescentes pueden establecer sus cuentas como públicas, lo que permite que cualquier persona pueda acceder a sus contenidos, incluso sin estar registrada en la plataforma.

Además, indicó que en las cuentas privadas todavía existen elementos visibles, como las listas de seguidores y seguidos de otros usuarios, mientras que las imágenes de perfil pueden permanecer disponibles para terceros.

Henna Virkkunen, responsable tecnológica de la Unión Europea, afirmó que las plataformas digitales deben incorporar la seguridad infantil desde el diseño inicial y no depender de una activación voluntaria por parte de los usuarios.

Desde Bruselas solicitaron que TikTok cambie la configuración predeterminada de las cuentas de menores para limitar la visualización del contenido únicamente a personas autorizadas por los propios adolescentes.

También reclamaron que las publicaciones de menores no sean recomendadas en el feed “For You” y que no puedan alcanzar una audiencia global fuera de la plataforma.

TikTok rechazó las acusaciones

La empresa aseguró que analizará las conclusiones preliminares de la Comisión Europea y defendió sus actuales medidas de protección.

Desde la compañía remarcaron que las cuentas de adolescentes cuentan con más de 50 funciones de privacidad y seguridad activadas desde su creación. Además, señalaron que los menores de 18 años tienen perfiles privados por defecto y restricciones para utilizar determinadas herramientas.

TikTok tendrá ahora la posibilidad de revisar la documentación del expediente y presentar sus argumentos antes de una decisión definitiva del regulador europeo.

Este nuevo proceso se suma a otras investigaciones abiertas contra la plataforma en Europa. En los últimos años, TikTok ya enfrentó cuestionamientos por mecanismos como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y los efectos de sus herramientas de recomendación sobre el bienestar de los usuarios.