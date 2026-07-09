El defensor neozelandés Tim Payne, que se volvió una sensación entre los hinchas argentinos durante el Mundial 2026, participó de la celebración por el Día de la Independencia argentina en la Embajada de Argentina en Wellington, Nueva Zelanda.

El futbolista asistió junto a su esposa, Michelle Peters, como invitado especial a la ceremonia oficial realizada por el 9 de Julio. La participación de la pareja se dio pocos días antes de emprender viaje hacia Sudamérica, donde Payne iniciará una nueva etapa en Olimpia de Paraguay.

La foto que subió el jugador en sus redes sociales.

Un reconocimiento antes de partir a Sudamérica

La celebración también funcionó como una despedida para el jugador y su esposa, quienes agradecieron la invitación de la representación diplomática argentina antes de comenzar su nueva experiencia en el fútbol paraguayo.

A través de sus redes sociales, Michelle Peters compartió imágenes del encuentro y expresó su agradecimiento por la hospitalidad recibida. Además, destacó el cariño de la comunidad argentina y aseguró que ambos se sintieron "como uno más" durante la celebración.

La pareja también envió un saludo a los argentinos por el Día de la Independencia y agradeció el afecto que recibieron desde que el nombre de Tim Payne comenzó a ganar notoriedad durante la Copa del Mundo.

Cómo nació el fenómeno de Tim Payne

El defensor de Nueva Zelanda se convirtió en un fenómeno viral gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentino Scarsini, conocido en TikTok como El Scarso.

Antes del inicio del Mundial 2026, el creador de contenido lanzó el desafío de encontrar al futbolista menos conocido del torneo para convertirlo en una figura de las redes sociales. Tras revisar las convocatorias, eligió a Payne, que en ese momento tenía poco más de 4.700 seguidores en Instagram.

La propuesta fue rápidamente adoptada por miles de argentinos, que comenzaron a seguir al lateral y a llenar sus publicaciones con mensajes, memes y canciones de cancha.

De las redes sociales a un nuevo desafío deportivo

El impacto fue inmediato. En pocas semanas, Tim Payne superó los cinco millones de seguidores en Instagram y se transformó en una de las historias más llamativas del Mundial 2026.

En paralelo al crecimiento de su popularidad, el defensor confirmó su incorporación a Olimpia de Paraguay, donde continuará su carrera tras finalizar su participación con la selección de Nueva Zelanda.

El paso por la Embajada argentina en Wellington cerró un capítulo marcado por el vínculo que construyó con los hinchas argentinos, quienes lo convirtieron en uno de los protagonistas inesperados de la Copa del Mundo.