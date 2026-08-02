Luego de convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 por un fenómeno viral en redes sociales, Tim Payne volvió a ser noticia. Esta vez no fue por la cantidad de seguidores que sumó en Instagram, sino por un espectacular gol en su debut con Olimpia de Paraguay, donde necesitó apenas diez minutos para dejar su sello.

El lateral derecho de Nueva Zelanda ingresó en el complemento del triunfo del Decano por 5-0 frente a Rubio Ñú y, a los 81 minutos, protagonizó una jugada que terminó levantando a todo el estadio.

Tras anticipar a un rival cerca de la mitad de la cancha, Payne inició el ataque con un pase hacia la derecha. Lejos de quedarse parado, siguió la acción por el centro y recibió la devolución del argentino Franco Alfonso en la medialuna del área. Sin controlar el balón, sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin chances al arquero y selló la goleada de Olimpia.

El gol desató la ovación de los hinchas paraguayos y el abrazo inmediato de todos sus compañeros, que fueron a felicitar al neozelandés por una definición que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Para Payne fue su primer tanto con la camiseta de Olimpia y el undécimo de su carrera profesional. El último había sido el 21 de marzo de 2025, cuando convirtió en la goleada 7-0 de Nueva Zelanda sobre Fiji.

El defensor ya había alcanzado una enorme popularidad durante el Mundial 2026 gracias a una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini (Scarso), quien propuso convertir al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo en una celebridad de internet.

La iniciativa fue un éxito rotundo. Payne pasó de tener 4.715 seguidores en Instagram a superar los dos millones en apenas tres días, transformándose en uno de los nombres más comentados del torneo.

Ahora, el lateral suma un nuevo capítulo a su inesperada historia. Después de conquistar las redes sociales, también empezó a ganarse a los hinchas de Olimpia con fútbol y un debut que difícilmente olvidará.