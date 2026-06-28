La participación de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 llegó a su fin y, con ella, también la historia de uno de los futbolistas que más repercusión generó en el torneo: Tim Payne. El capitán del equipo oceánico utilizó sus redes sociales para publicar una carta de despedida cargada de agradecimiento y emoción tras la eliminación de los All Whites.

La publicación de Tim Payne tras la eliminación de Nueva Zelanda en el Mundial 2026. (Foto: @timpayne__ en Instagram).

En su mensaje, Payne expresó orgullo por el rendimiento de su selección y destacó el recorrido realizado durante la Copa del Mundo. Sin embargo, uno de los pasajes que más repercusión generó fue el dedicado a los hinchas argentinos y latinoamericanos, quienes lo adoptaron como uno de los jugadores más curiosos y queridos del certamen.

“Me hicieron sentir como uno de los suyos”, fue la frase que utilizó el defensor para agradecer el apoyo recibido desde Argentina, un país donde su figura se volvió viral a partir de una campaña en redes sociales que lo convirtió en uno de los nombres más comentados del torneo.

El futbolista también hizo referencia al impacto emocional de su participación mundialista y al vínculo inesperado que se generó con los fanáticos, algo que, según expresó, trascendió lo deportivo y le dejó una experiencia única dentro de su carrera profesional.

Con la eliminación de Nueva Zelanda, Payne cerró su paso por el Mundial 2026, pero dejó instalada una historia particular que combinó rendimiento deportivo, viralidad en redes y un fuerte lazo con los hinchas argentinos.