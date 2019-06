Tinelli anunció un sorpresivo cambio en el Bailando

Hace tiempo comunicaron que habrá cambios en el Bailando 2019 y en los primeros minutos del programa del lunes el conductor habló sobre ellos. Marcelo Tinelli explicó que ninguna pareja abandonará el certamen en este ritmo, incluso las dos que vayan "al teléfono" seguirán en el certamen.

Esto se debe a que en el ritmo siguiente, la cumbia, se incorporarán diez nuevas parejas. A las dos que vayan "al teléfono" se le sumarán las dos que quedaron "en el teléfono" al ritmo de la salsa de a tres. De esta manera, cuatro parejas se someterán al voto del público y ahí una de ellas quedará eliminada.

"Las dos parejas que teóricamente tengan que ir al teléfono no van a quedar eliminadas en este ritmo, sino que pasan al teléfono del otro ritmo, que es la cumbia. Estas dos parejas no van a bailar la cumbia. Se incorporan las nuevas parejas y en total van a ir cuatro al próximo teléfono", informó Tinelli.

Además, dio a conocer que como Hernán Piquín y Macarena Rinaldi no estaban en el piso iban a pasar directo al voto telefónico.

Fede Hoppe manifestó: "Hernán avisó con tiempo que él tenía que viajar una semana por cuestiones personales a España. Y a Macarena, como no iba a poder ensayar acá le dijo: '¿Para qué te vas a quedar acá en Buenos Aires si no vas a poder hacer nada?' La invitó para que viaje allá".

No obstante, Tinelli sostuvo que "es el compromiso que les pedimos siempre a todos los participantes, y lo tienen que asumir también Hernán y Macarena. Entiendo la buena voluntad de Hernán, que había dicho que tenía un viaje, y la buena voluntad de ir a ensayar a España, pero lamentablemente es la primera pareja que ya está en el teléfono del próximo ritmo. Si no el compromiso que les pedimos a los participantes no es justo", cerró.

Fuente: Infobae.