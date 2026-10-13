Tinelli olvidó a Milett Figueroa y crecen los rumores de un nuevo romance

Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de todas las miradas luego de haber esquivado las versiones sobre una supuesta reconciliación con Milett Figueroa durante su última charla en vivo. Aunque la prensa del espectáculo aseguraba que la expareja había dejado atrás los cortocircuitos del pasado, un imperdible detalle publicado en las redes sociales encendió de inmediato las alarmas sobre una nueva conquista.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli compartió una fotografía de su merienda dominical compuesta por tradicionales mates, medialunas, bizcochitos y también chipá. Aunque la hermosa postal gastronómica parecía completamente inofensiva en un principio, la posterior aparición de otra llamativa historia en Instagram terminó destapando la verdad del asunto de manera inesperada.

Ocurre que horas antes Ágata Lescano, una deportista hasta el momento desconocida para los medios, publicó una imagen tomada en la misma mesa de madera y con la misma vajilla. Acompañada únicamente por la frase "Buen día", la sorpresiva publicación de la deportista dejó expuestas las innegables coincidencias que encendieron los rumores de este apasionado romance.

El tema cobró enorme relevancia periodística a partir de la reciente visita que hizo Mimí Alvarado al piso del reconocido programa de televisión denominado Puro Show. Durante la entrevista en donde fue consultada sobre la actualidad sentimental del animador, la mediática intentó mantener la compostura, pero sus risas y gestos terminaron delatando por completo la romántica situación.

En un intento por esquivar las preguntas, la dominicana terminó expresando con picardía: "Yo no sé, ustedes saben más que yo". Luego de observar con detenimiento las pruebas fotográficas de la joven, la modelo no dudó en agregar entre risas: "Si está soltero, puede hacer lo que quiera. Aparte Milett, seguramente hace, no lo que quiere, más de lo que quiere".