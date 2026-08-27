Tinelli reveló que sus hijos se burlaban de él tras el mito del desodorante

En una reciente entrevista brindada al programa Nadie dice nada en la plataforma Luzu, el conductor de televisión Marcelo Tinelli se refirió por primera vez de forma directa a las distintas versiones que circularon durante décadas sobre su salud y su vida personal. El diálogo comenzó a partir de una falsa interpretación de señas con el humorista Martín Garabal, quien expresó: "Porque vos me hiciste así como... Pensé que me ibas a decir lo del desodorante de vuelta. Ya lo aclaré mil veces".

Ante la interrupción del humorista, quien sumó la frase "Nunca compré esa yo, eh", el conductor indagó al aire con la pregunta "¿La de qué?". Tras el intento de Garabal de evadir el tema diciendo "La del desodo... No", Tinelli decidió profundizar en el asunto y manifestó que "comprar eso es una pelotudez".

Durante su descargo, el animador recordó que la versión original fue difundida por dos periodistas muy conocidos que escribieron un libro donde afirmaban que había cerrado un piso de una conocida clínica para extraerle un objeto. Ante la consulta de los integrantes de la mesa, quienes exclamaron "Ah, ¿no era un desodorante?", Tinelli respondió que "No, lo del desodorante fue menor. Antes era una botella de vidrio".

Respecto al impacto que estas afirmaciones tuvieron en su entorno íntimo, el conductor admitió que inicialmente lo tomó como algo gracioso sin darle mayor entidad al asunto y sostuvo que "Hasta mis hijos me jodían con eso. Era para hacerles un juicio o para tomártelo en joda, porque era una pelotudez tan grande...". En ese momento, Nico Occhiato acotó que "Tener un mito urbano es de groso", calificando la situación de "una pelotudez tan grande", y argumentó que "Si querías, mandabas (al médico) a tu casa, no ibas a..." un sanatorio público.

La conversación también abordó la relación de Tinelli con el centro de salud donde asiste junto a su familia desde hace 35 años. Garabal bromeó sobre las visitas del conductor a la clínica simulando que el personal le pregunta "¿Lo de siempre, Marce?", lo que generó risas en la mesa de transmisión. Sin embargo, el conductor reflexionó con seriedad sobre la responsabilidad de los comunicadores y afirmó que "Esa gente se olvida que uno tiene familia y lo dice, libremente".

Asimismo, el conductor desmintió otros rumores de la época en la que se encontraba soltero tras su separación de Paula Robles y residía en el Hotel Faena. Respecto a las versiones sobre su orientación sexual, aclaró que "decían que yo salía con dos flacos muy conocidos, este y este. No. No hubiera tenido ningún problema si hubiera sido (cierto)", y remarcó que aquellas historias buscaban hacerle daño. Por último, rechazó de forma categórica los rumores sobre supuestas reuniones en su lugar de residencia de aquel entonces y aseveró que "decían que yo hacía fiestas con travestis. No lo hice nunca". Para concluir, Tinelli indicó que no realizaría ninguna llamada para comunicarse con los autores de las versiones.