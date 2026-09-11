Tinelli se cansó de Jorge Rial y explotó de bronca tras las acusaciones

El cruce entre las figuras de la pantalla chica sumó un nuevo capítulo después de que Jorge Rial expresara públicamente su malestar contra Marcelo Tinelli. A pesar de la gravedad de los señalamientos, la respuesta de la otra parte buscó desestimar la confrontación y mantener una postura distante frente a los medios.

La controversia se originó por una postura del pasado en la pantalla de América TV, momento en el que Tinelli se desempeñaba como gerente de Programación. Rial cuestionó con dureza esa etapa y apuntó a las decisiones operativas que tomó la señal durante un problema personal de salud que le tocó atravesar.

En este mismo canal, después de que yo tuve el infarto llevaron a mi hija durante tres días a hablar barbaridades. Una chica que tiene problemas. Sin embargo, no dudaron en exponerla. Marcelo Tinelli en ese momento era gerente de Programación del canal, estaba chocando el canal, sostuvo Rial sobre lo acontecido en la señal televisiva.

El comunicador remarcó su malestar con la gestión del directivo de aquel entonces y detalló cómo percibió la cobertura periodística realizada por el ciclo A la tarde. Según su testimonio, la directiva del canal celebró el impacto de audiencia generado por esa cobertura específica.

No tuvo ni la delicadeza de llamarme y al menos decirme: Che, no puedo hacer nada. Todo lo contrario: hacía una cosa y después decía: Matenlo a Rial. Un día convocó a todos en la redacción de América, entró Karina Mazzocco y dijo: Denle un aplauso, porque hizo unos números maravillosos y mandó a brindar por la explotación de mi hija, afirmó Rial en su descargo.

Ante el impacto de estas declaraciones, el periodista Pablo Montagna entabló comunicación con Tinelli para obtener su testimonio directo sobre el conflicto. No obstante, la postura del conductor fue evitar cualquier tipo de profundización o réplica hacia los dichos de su colega.

Le escribí y me pone: Ja, ja, ja. No tengo nada para decir. Y me pone un emoji de ¿qué queres que te diga?, reveló Montagna al aire sobre el intercambio de mensajes que mantuvo con el protagonista.

De esta manera, la reacción del histórico presentador optó por la cautela y la evasión, sin intenciones manifestadas de escalar la disputa mediática que reabrió los pases de factura por lo sucedido en la grilla del canal.