Tini Stoessel tuvo que suspender el show que tenía previsto brindar este sábado por la noche en El Salvador, como parte de su gira Futttura, debido a las fuertes condiciones climáticas que afectaron la zona.

El recital estaba programado para las 21 en el estadio Las Delicias, ubicado en Santa Tecla. Sin embargo, una tormenta eléctrica acompañada por intensas ráfagas de viento complicó el armado y funcionamiento de la puesta en escena, por lo que finalmente se decidió cancelar la presentación.

Tras conocerse la suspensión, la cantante utilizó sus redes sociales para explicarles a sus seguidores qué había sucedido y aseguró que su equipo intentó sostener el espectáculo hasta último momento.

“Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, expresó Tini en una historia de Instagram. Además, remarcó que “las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”.

La artista contó que el temporal provocó inconvenientes concretos en la puesta en escena y que distintos elementos del espectáculo dejaron de funcionar. Sin embargo, aclaró que la decisión no pasó únicamente por una cuestión técnica, sino principalmente por preservar la seguridad de quienes estaban en el lugar.

En ese sentido, señaló que continuar con el recital en esas condiciones podía representar un peligro tanto para el público como para los bailarines, músicos y trabajadores que forman parte del espectáculo.

Tini lamentó no haber podido presentarse en la fecha originalmente prevista y aseguró que buscaron alternativas hasta el último momento para evitar la suspensión.

Finalmente, la cantante confirmó una buena noticia para sus seguidores: el recital pudo ser reprogramado para este domingo por la tarde.

“Me pone muy feliz vernos y poder vivir Futttura como se merece”, manifestó la artista al anunciar la nueva fecha y agradecerles a sus fanáticos por comprender la decisión.