Tini confirmó que está bajo tratamiento psiquiátrico por culpa de su papá

La artista argentina protagonizó un emotivo episodio durante su presentación en El Salvador, correspondiente a la gira de Futttura. Tras la postergación del evento programado para el sábado debido a complicaciones técnicas y climáticas con fuertes ráfagas de viento y tormenta eléctrica, la intérprete subió al escenario el domingo y decidió pausar el espectáculo para abordar de manera pública su estado de salud mental.

Durante la interpretación del repertorio de Un mechón de pelo, producción musical en la cual retrató vivencias complejas de su historia reciente, la joven expuso los detalles del tratamiento médico y psicológico que mantiene actualmente tras un cuadro clínico severo. “Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, afirmó ante los asistentes al evento.

En su mensaje, la cantante destacó el valor del entorno humano y especializado que la rodea en su día a día para afrontar esta etapa. “A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, expresó sobre el escenario.

Asimismo, la compositora hizo partícipes a los espectadores presentes en el recito del apoyo recibido durante el desarrollo de su condición. “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, manifestó durante la alocución.

En relación con el contenido conceptual del disco y el proceso personal vivido durante los últimos años, la figura musical compartió unas palabras enfocadas en la superación de las dificultades emocionales.

“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, detalló.

Para concluir su intervención antes de retomar el desarrollo normal de la función, reflexionó sobre el cambio interno experimentado a partir de la experiencia atravesada.

“Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, concluyó.