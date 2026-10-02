Tini en crisis económica: por culpa de su papá sus shows son un fracaso

La guerra de Tini Stoessel con su padre Alejandro Stoessel empezó a generar severas complicaciones en su agenda internacional. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa "La Mañana con Moria", la mala comunicación entre ambos pone en riesgo varios conciertos programados.

El punto más crítico es la presentación del 18 de octubre en Estados Unidos, donde la organización todavía responde a su padre. Méndez detalló que "hay mucha incertidumbre con lo que sucederá con el concierto de Estados Unidos del 18 de octubre. Si bien está casi todo vendido, dicen que peligra primero porque le bajaron a 6 bailarines de 12 porque ya que no tienen la visa de trabajo".

A este panorama se le suman complicaciones en la gira por Guatemala, Caracas y México. En este último país, el show del 25 de octubre corre peligro por la baja recaudación en la boletería, un problema que preocupa a toda la organización.

El periodista explicó que "cuando ella agotó el primer show en ese país, los organizadores tardaron un mes en poner la segunda fecha y la venta de entradas viene muy lenta. Estarían por suspenderlo por la baja venta de tickets". La cancelación afectaría ingresos estimados en más de $100000 para la productora. Por el momento no existe un comunicado oficial que confirme o desmienta estas suspensiones.