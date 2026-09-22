Tini habló sobre su boda con De Paul y desató la euforia: "Será muy pronto"

Tini Stoessel protagonizó un momento emotivo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, durante una presentación de la gira internacional FUTTTURA Tour. Frente al público presente en el estadio, la artista hizo referencia al próximo paso en su vida personal junto al futbolista Rodrigo De Paul.

Durante la interacción con las personas ubicadas en las primeras filas del recinto, la intérprete reflexionó sobre la evolución de su carrera y su actualidad sentimental ante los asistentes. "Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores", expresó entre risas desde el escenario.

El comentario generó gritos y expresiones de alegría entre los espectadores. Al observar la reacción de los fanáticos ubicados cerca de las vallas, Stoessel tomó uno de los carteles que le acercaron y acotó sonriente: "Miren cómo se quedaron". Inmediatamente después, la cantante añadió la frase "Será muy pronto", lo que incrementó la expectación del público presente.

El episodio en Ecuador se suma a otra situación registrada días atrás en El Salvador. En esa ocasión, la artista difundió en sus plataformas digitales un video en el que sostenía un ramo de flores ante una pancarta confeccionada por seguidores. El cartel mostraba una ilustración de la pareja junto a sus mascotas con la frase "Mr. And Mrs. De Paul".

Asimismo, en las últimas jornadas trascendieron detalles sobre el proceso de elaboración de las tarjetas de convite formal para la celebración. La filtración y posterior difusión de las piezas por parte de la propia cantante permitió conocer que la ceremonia está prevista para el 19 de diciembre en el predio Dok Haras, situado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Mientras la gira internacional continúa con presentaciones programadas en diversos puntos de Latinoamérica y Norteamérica, los asistentes a los conciertos mantienen la entrega de obsequios, pancartas y mensajes dedicados a la pareja previa a la realización de la fiesta.