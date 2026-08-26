Luego de terminar el vínculo profesional que mantuvo durante 15 años con su padre, Alejandro Stoessel, Tini inició una nueva etapa en su carrera. La cantante solicitó una auditoría para conocer en detalle cómo estaban organizados sus negocios y, según el relevamiento, descubrió que no tendría participación en las sociedades que administran los derechos económicos derivados de su actividad artística.

Alejandro Stoessel dejó de representar a su hija hace aproximadamente tres meses. Durante más de una década estuvo a cargo de negociar y firmar compromisos relacionados con la carrera de Tini, tanto personalmente como a través de diferentes sociedades argentinas y extranjeras.

Una vez terminado ese vínculo contractual, la artista pidió revisar la estructura contable, jurídica y societaria construida durante esos años.

De acuerdo con la auditoría citada por Infobae, los derechos económicos vinculados con la carrera artística y la imagen de Tini pertenecen actualmente a sociedades en las que ella no tendría participación accionaria, ni siquiera parcial. Tampoco tendría poder de decisión sobre ese patrimonio.

El informe sostiene además que Alejandro Stoessel sería quien puede recibir las utilidades de las sociedades utilizadas para canalizar los ingresos generados por el trabajo de su hija.

Tini busca recuperar el control de su carrera

Otro de los puntos detectados por la auditoría es que no existirían contratos que le garanticen a Tini una participación directa en determinadas ganancias futuras generadas por su actividad.

La situación también alcanzaría al contrato discográfico y a los próximos proyectos musicales de la cantante. Según el relevamiento, esos ingresos serían percibidos por una sociedad sobre la cual la artista no tendría control.

La auditoría también señala que Tini no figura como persona autorizada para realizar movimientos bancarios en las cuentas de esas compañías, mientras que su padre sí tendría esa facultad.

La cantante cuenta con una única cuenta bancaria de titularidad exclusiva y, según la información publicada, recién en junio de 2026 consiguió acceder a ella directamente mediante la intervención de sus abogados.

Durante algunos períodos, Tini habría facturado por prestaciones de servicios artísticos. Sin embargo, el análisis encargado por la cantante detectó diferencias entre esos montos y los ingresos obtenidos por las sociedades que firmaban los acuerdos vinculados con su actividad.

La negociación entre Tini y Alejandro Stoessel

Actualmente, padre e hija mantienen una negociación para reorganizar la estructura económica y poner fin definitivamente al manejo profesional que Alejandro Stoessel ejerció durante años.

El objetivo de la cantante sería recuperar el control sobre el patrimonio generado a través de su música, su imagen y sus diferentes actividades comerciales.

La auditoría también sostiene que Tini nunca habría cedido formalmente sus derechos de imagen, comerciales o artísticos a esas sociedades, aunque en determinadas oportunidades firmó documentos aceptando su intervención por la confianza que tenía en quienes manejaban su carrera.

Mientras avanza la negociación, la cantante continúa con su actividad profesional y su gira FUTTTURA, con presentaciones previstas en Argentina, distintos países de América Latina y Europa.

El cambio representa una nueva etapa para Tini, quien después de 15 años con su padre al frente de la estructura profesional de su carrera busca asumir el control directo de sus negocios y de los ingresos generados por su trabajo.