Tini reveló cómo nació uno de los detalles más especiales de su boda

A pocos meses del casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel compartió en sus redes sociales el proceso de elaboración de una pieza clave en la estética del evento. El material audiovisual deja al descubierto el origen artesanal de un gráfico que ya había llamado la atención cuando trascendieron las invitaciones del festejo programado para el 19 de diciembre.

Las imágenes exhiben la labor minuciosa de una artista plástica sobre papel, quien dibujó a mano una flor de loto. Esta ilustración personalizada fue adaptada para la papelería oficial. Con este registro, la cantante expuso el criterio estético de la celebración, donde cada elección visual guarda una significación concreta para los novios.

La presencia del diseño ya había abierto distintas interpretaciones al filtrarse las tarjetas. Sobre la función que tendrá en la jornada, Yanina Latorre brindó precisiones al respecto: "La flor de loto tiene un significado muy especial para Rodrigo y Tini porque también tiene que ver con algo de la celebración y de la parte escenográfica".

El debate patrimonial

En paralelo al avance de los preparativos, surgieron versiones vinculadas a los bienes y al entorno de la pareja. Las especulaciones sobre una auditoría solicitada por la artista para revisar sus fondos personales coincidieron con el tratamiento público de la situación económica del futbolista.

En el programa LAM se abordaron las cifras que maneja el volante de la selección. Durante la emisión televisiva, Pilar Smith se refirió al contrato que vincula al jugador con el Inter Miami: "Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami".

A su vez, Pepe Ochoa comparó las fortunas estimadas de ambos protagonistas: "Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico". Frente a las interpretaciones sobre un posible interés financiero, Denise Dumas argumentó sobre el pasar económico del deportista: "No necesita nada de Tini".