Tini rompió el silencio y destrozó a su papá por el robo de su fortuna

La presentación de Lali Espósito en el Estadio River Plate sumó un capítulo de altísimo impacto mediático cuando Tini Stoessel apareció de sorpresa vestida de novia. Ambas cantantes interpretaron una versión conjunta de Like a Virgin y 1Amor, desatando la euforia del público.

Sin embargo, más allá del despliegue musical, las miradas se concentraron en las señales visuales y simbólicas que envió la joven artista en pleno concierto, marcando una clara toma de posición frente al conflicto financiero y profesional que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, tras haber solicitado una auditoría sobre sus ingresos laborales.

Sobre el escenario del Monumental, Tini Stoessel lució una peluca lila. El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes recordaron de inmediato un cruce en redes sociales ocurrido en 2014, cuando su padre hizo una alusión despectiva comparando el nombre de Lali con esa tonalidad y relacionándolo con el programa Violetta.

Asimismo, la cantante sorprendió a la audiencia al darse un beso con Marilina Bertoldi en una clara referencia a la icónica presentación de Madonna y Britney Spears en los premios MTV, un gesto interpretado como un mensaje de autonomía sobre sus elecciones personales.

El cruce entre ambas referentes de la música estuvo cargado de muestras de afecto. Durante el espectáculo, Tini Stoessel le dedicó unas emotivas palabras a su colega: "Me emociona estar acá. Para mí es un honor estar al lado tuyo… Te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa viéndote desde muy chiquita en el living y en mis meriendas". Por su parte, la anfitriona de la noche respondió con contundencia sobre las vivencias compartidas: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos".

Estas apariciones públicas suceden luego de sus recientes presentaciones en México, donde la intérprete manifestó abiertamente su decisión de continuar su carrera con total independencia. Durante su show en Guadalajara, la cantante reafirmó su compromiso con su público al declarar: "Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca".

En esa misma fecha, decidió omitir a sus progenitores en los agradecimientos al equipo de trabajo y quitó de su repertorio habitual los temas Pa y Ángel, compuestos originalmente en homenaje a la historia familiar.