Después de 15 años trabajando juntos, Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, pusieron fin a su vínculo profesional. El productor dejó de representar a la cantante hace aproximadamente tres meses y la artista inició una nueva etapa en el manejo de su carrera, que incluyó una auditoría para conocer en detalle la estructura de sus negocios y sus ganancias.

La decisión marcó un cambio importante en la trayectoria de Tini, ya que su padre estuvo detrás de su carrera prácticamente desde sus comienzos. Alejandro Stoessel fue una pieza central en las negociaciones, contratos y decisiones profesionales que acompañaron el crecimiento internacional de la artista.

Según la información publicada por Infobae, el vínculo familiar continúa, pero la relación profesional se modificó. El alejamiento como representante se habría producido en buenos términos y actualmente ambas partes mantienen conversaciones para reorganizar cuestiones económicas relacionadas con la carrera de la cantante.

Tras el cambio, Tini comenzó a trabajar con nuevos representantes y solicitó una auditoría para determinar cómo estaban estructurados los ingresos generados durante sus años de actividad artística.

El reclamo de Tini por sus ganancias

La revisión habría detectado una situación que ahora es objeto de negociaciones entre la cantante y su padre. De acuerdo con la información difundida, los derechos económicos vinculados con la carrera y la imagen de Tini estarían concentrados en sociedades en las que la artista no tendría participación accionaria ni capacidad de decisión.

En esas estructuras societarias, Alejandro Stoessel sería quien tendría la facultad de percibir las utilidades generadas por la actividad profesional de su hija.

A partir de ese escenario comenzó una negociación para reorganizar la estructura y permitir que Tini tenga control directo sobre los ingresos y derechos derivados de su carrera.

La situación adquiere relevancia por la dimensión que alcanzó la trayectoria de la cantante. Desde sus primeros pasos en televisión hasta convertirse en una figura internacional, Tini desarrolló una carrera que incluye discos, giras, contratos publicitarios y acuerdos comerciales vinculados con su imagen.

La intención de la artista sería avanzar hacia una nueva estructura profesional en la que pueda administrar de manera directa esos activos y tener mayor autonomía sobre las decisiones económicas relacionadas con su trabajo.

Una relación profesional de 15 años

Alejandro Stoessel acompañó a su hija desde el comienzo de su carrera y tuvo un rol determinante durante su crecimiento artístico. La relación profesional se extendió durante aproximadamente 15 años, hasta que hace tres meses dejó formalmente de representarla.

El cambio no implicaría un distanciamiento familiar. La discusión se encuentra centrada en aspectos profesionales y patrimoniales y, según la información conocida hasta el momento, ambas partes buscan alcanzar un acuerdo.

Tini atraviesa así una transformación importante detrás de escena: después de más de una década con su padre al frente de buena parte de las decisiones vinculadas con su carrera, comenzó una etapa con nuevos representantes y con el objetivo de asumir un mayor control sobre sus negocios y ganancias.