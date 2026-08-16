Tini Stoessel "abandonaría" la música tras el casamiento con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para contraer matrimonio el próximo 19 de diciembre en Argentina. Durante la tarde del 15 de agosto de 2026, a las 16:29 horas, trascendió un dato sobre el futuro profesional de la cantante que generó sorpresa entre sus seguidores tras el reciente anuncio del enlace.

Según revelaron en el programa de televisión Puro Show, la artista tiene la intención de realizar una pausa en su carrera musical una vez que se concrete la unión con el futbolista de la Selección. La panelista Pochi brindó detalles sobre esta nueva etapa y explicó que "A mí me habían contado que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero que ella una vez que se case quiere pausar su carrera por dos o tres años y dedicarse a tener hijos y a la familia".

Este alejamiento no implica un retiro definitivo de la música, sino un período para priorizar su vida personal tras consolidar una relación que tuvo gran exposición mediática.

Respecto al vestuario de la ceremonia, la intérprete ya definió quién será el creador de su prenda. El elegido es Ludovic de Saint-Sernin, un diseñador francés nacido en Bruselas que se destacó en la reconocida casa Balmain y actualmente triunfa con su propia firma en Europa. Este profesional es reconocido por vestir a celebridades internacionales como las Kardashian y Georgina Rodríguez, para quien diseñó un look destinado a la Met Gala.

Para concretar los detalles del vestido, la joven viajó a París para realizarse las pruebas correspondientes. Aunque Tini esperaba encontrar un diseño en proceso, se sorprendió al ver que la pieza, caracterizada por un estilo romántico y creativo que encajó con su búsqueda, ya se encontraba casi lista.