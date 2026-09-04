Tini Stoessel acusó a sus padres de tratarla de loca tras el robo de su fortuna

El conflicto de la artista pop con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó una nueva etapa luego de que la cantante decidiera expresarse a través de un intercambio de mensajes con el periodista Ángel de Brito.

Tras llevar adelante una auditoría sobre el manejo de su carrera artística, la cantante confirmó el quiebre de la relación cotidiana con sus progenitores y remarcó: “Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”. A pesar de lo complejo del escenario, la intérprete aseguró: “Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

El choque entre las partes se agravó cuando el productor le devolvió a la joven los documentos contables requeridos. Al revisar el material, la cantante determinó que la información provista resultaba incompleta y exigió la presentación total de los registros vinculados a sus años de labor laboral.

En esa revisión surgió un contrapunto central por la titularidad del proyecto Futttura, una iniciativa registrada a nombre de su padre. Sobre este punto, la intérprete aclaró que “Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video”.

De Brito detalló que la cantante arrastra un malestar acumulado por el control que ejercieron sobre su vida personal y profesional. Según se expuso en la transmisión, “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”.

Entre las imposiciones relatadas se mencionó la prohibición de contar con un vehículo a su nombre mientras otros integrantes del grupo familiar sí disponían de unidades, sumado a la exigencia de realizar publicaciones comerciales por canje que ella no deseaba difundir en sus plataformas digitales.

El periodista respaldó la veracidad del contenido compartido con la audiencia al sostener: “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”. De esta manera, la disputa administrativa por los registros de su actividad profesional y la autoría de sus desarrollos creativos se mantiene en el centro de la escena mediática.