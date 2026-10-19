Tini Stoessel acusó de traición a su papá tras el show suspendido en Miami

Tini Stoessel, Alejandro Stoessel y Rodrigo De Paul quedaron en el centro de la escena mediática tras la escandalosa suspensión del concierto programado en Miami. La artista argentina atravesó una noche de angustia profunda y enojo incontrolable luego de que se cancelara su presentación a solo veinte minutos de subir al escenario del recinto norteamericano. Las condiciones técnicas del Kaseya Center no resultaban adecuadas para desarrollar el espectáculo previsto de manera segura.

El personal de seguridad de la instalación utilizó un megáfono para pedirle a la multitud que abandonara el predio en un clima tenso. Los fanáticos se retiraron con gran molestia del lugar a la espera de la devolución del dinero correspondiente al valor de las entradas pagadas por $100 y $200. Tras bambalinas la cantante sufrió una crisis emocional severa mientras la periodista Naiara Vecchio confirmaba los detalles de la caótica jornada.

"Escuchamos como una chica gritaba y lloraba. Todos los que estábamos ahí nos sorprendimos. Dijimos 'debe ser una fan que se metió'. Cuando nos confirmaron que se cancelaba, nos contaron que esa chica era Tini. Fue todo un caos", le contaron a Vecchio en medio de la confusión que reinó en Miami tras el show suspendido que quedó salpicado por el conflicto que Tini tiene con su entorno.

La cantante reaccionó de inmediato tomando decisiones drásticas en sus plataformas digitales mientras recibía la contención afectiva constante de su pareja Rodrigo De Paul. Tras difundir un escrito oficial dirigido a sus seguidores, la intérprete dejó de seguir a Ake Music Productions y a su CEO Aquiles Ernesto Sojo. Las sospechas sobre la responsabilidad de su padre Alejandro Stoessel aumentaron por su vínculo comercial directo con dicha firma productora.

El evento frustrado prometía ser un hito en la carrera de la estrella juvenil al contar con invitados estelares sobre el escenario. Se aguardaba la participación musical de figuras internacionales como Chris Martin y Christina Aguilera junto con la presencia destacada de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en las instalaciones del estadio. Los planes originales quedaron totalmente arruinados dejando pérdidas estimadas en $500000 para la organización del recital.