Cultura
Tini Stoessel canceló su recital en Miami minutos antes de que comenzara
POR REDACCIÓN
El recital de Tini Stoessel en el Kaseya Center de Miami fue cancelado pocos minutos antes de comenzar, el domingo 18 de octubre. Miles de personas ya estaban dentro del recinto o aguardaban para ingresar, según informó Infobae.
La productora Ake Music atribuyó la suspensión al incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción que había solicitado previamente. En un comunicado, sostuvo que no pudo garantizar las condiciones técnicas y de seguridad dentro de los plazos previstos y afirmó que la situación era ajena a la cantante y a su equipo.
La cancelación se produjo después de que el 6 de octubre se confirmara la suspensión definitiva de otra fecha de la gira, prevista para el 25 de octubre en la Arena CDMX, en Ciudad de México. Las productoras Zignia Live y Music Vibe y el recinto atribuyeron esa decisión a causas ajenas a las empresas organizadoras, según Infobae.