PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Cultura

Tini Stoessel canceló su recital en Miami minutos antes de que comenzara

La presentación estaba prevista para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center. Ake Music atribuyó la suspensión a incumplimientos de requerimientos técnicos y de producción.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

El recital de Tini Stoessel en el Kaseya Center de Miami fue cancelado pocos minutos antes de comenzar, el domingo 18 de octubre. Miles de personas ya estaban dentro del recinto o aguardaban para ingresar, según informó Infobae.

La productora Ake Music atribuyó la suspensión al incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción que había solicitado previamente. En un comunicado, sostuvo que no pudo garantizar las condiciones técnicas y de seguridad dentro de los plazos previstos y afirmó que la situación era ajena a la cantante y a su equipo.

La cancelación se produjo después de que el 6 de octubre se confirmara la suspensión definitiva de otra fecha de la gira, prevista para el 25 de octubre en la Arena CDMX, en Ciudad de México. Las productoras Zignia Live y Music Vibe y el recinto atribuyeron esa decisión a causas ajenas a las empresas organizadoras, según Infobae.

    PUBLICIDAD
    PUBLICIDAD

    Más Leídas

    PUBLICIDAD
    PUBLICIDAD

    Últimas noticias

    PUBLICIDAD
    PUBLICIDAD