Tini Stoessel y Rodrigo de Paul protagonizaron una producción de fotos para la Revista Vogue de México a menos de un mes de su casamiento programado para el 19 de diciembre. En esta entrevista, la artista decidió abrir su corazón y repasar los profundos cambios personales que atravesó durante el último año en su vida cotidiana.

La cantante reflexionó sobre el camino recorrido junto a Rodrigo de Paul y señaló que las idas y vueltas del vínculo fueron necesarias para llegar al presente. Al respecto, afirmó: "Nos encontramos los dos de vuelta en un mismo espacio, soñando con lo mismo y entendiendo que hay un montón de cosas que se dejan atrás".

Uno de los momentos más conmovedores de la charla ocurrió cuando la intérprete habló de su deseo de dejar atrás la mirada ajena y ganar independencia emocional. Sobre este punto, expresó: "No es fácil habitar la libertad, para nada. Rodrigo es una persona que me ha empujado... que me ha salvado la vida en muchos momentos".

Aunque no mencionó de manera puntual la distancia que mantiene hoy con sus padres, quienes no asistirían a la boda en medio de un conflicto familiar, dejó ver que el futbolista funciona como su gran respaldo. La artista también contó que ahora proyecta su porvenir incorporando anhelos personales más allá de la agenda laboral.

En relación con su vida íntima y sus planes a futuro, la cantante compartió su ilusión de agrandar la familia en algún momento. "Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida", sostuvo durante el reportaje realizado para la publicación mexicana.

La artista ya había abordado en otras oportunidades su salud mental y el respaldo del jugador cuando atravesó episodios de ataques de pánico. En una conversación previa con el diario El País, recordó: "Tuve un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales".

Para superar ese momento tan complejo, combinó terapia diaria con el acompañamiento de su círculo cercano y de su pareja, quien viajó a distintos recitales para estar a su lado. Ese apoyo mutuo consolidó aún más la relación y convirtió en un proyecto cercano el sueño de formar una familia juntos.