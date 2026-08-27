El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó nuevos elementos luego de que se conocieran detalles sobre las sociedades comerciales vinculadas al productor y que quedaron bajo la lupa de una auditoría patrimonial.

La revisión comenzó después de que la cantante tuviera un inconveniente en Europa con una tarjeta de crédito, situación que la llevó a indagar sobre el estado de sus finanzas y el destino de los ingresos generados durante su carrera. Su equipo legal confirmó posteriormente el inicio de una auditoría exhaustiva sobre la gestión de su patrimonio, administrado históricamente por sus padres.

Según los registros consultados por MDZ ante la Inspección General de Justicia, existen tres sociedades de responsabilidad limitada vinculadas a Alejandro Stoessel. El dato que generó mayor repercusión es que Tini no figura como integrante de ninguna de ellas.

Tema Paxos S.R.L.

La primera sociedad es Tema Paxos S.R.L., creada el 18 de mayo de 2005. Sus socios son Alejandro Stoessel y Mariana Lucía Muzlera, madre de Tini.

La empresa tiene entre sus objetivos la producción y comercialización de publicidad, películas y grabaciones, espectáculos, programas de radio y televisión, representación de artistas y realización de eventos.

La sociedad fue creada antes del debut de Tini en Patito Feo y, posteriormente, habría intervenido en acuerdos vinculados a Violetta, la producción de Disney que impulsó a la artista a la fama internacional.

Actualmente figura como inactiva y sus últimos movimientos registrados en el Boletín Oficial corresponden a enero de 2025.

QVT S.R.L.

La segunda firma es QVT S.R.L., constituida el 27 de octubre de 2017, cuando Tini ya había comenzado su etapa como artista solista.

Originalmente fue creada por Alejandro Stoessel junto con su hijo mayor, Francisco Agustín Stoessel. Sin embargo, Francisco renunció formalmente a la sociedad el 7 de mayo de 2024, por lo que actualmente permanece vinculada a Alejandro.

Su objeto incluye la organización de espectáculos, conciertos y recitales, además de producción audiovisual, creación de contenidos, marketing digital, publicidad y servicios vinculados a medios de comunicación.

A&A Talent S.R.L.

La tercera sociedad es A&A Talent S.R.L., creada el 18 de agosto de 2023 y actualmente vigente.

En este caso, Alejandro Stoessel figura junto al empresario y productor musical Aquiles Ernesto Sojo. La empresa tiene como actividades la producción discográfica y editorial, representación de artistas, merchandising, espectáculos y producción audiovisual para cine, televisión e internet.

La presencia de Sojo adquiere relevancia porque es titular de Ake Music Productions, empresa responsable de la producción de Futttura, la gira de Tini que generó importantes ingresos.

Qué busca determinar la auditoría

Las tres sociedades forman parte de la revisión encargada por el equipo legal de Tini. La auditoría busca determinar cómo fueron canalizados los ingresos generados por la artista durante casi dos décadas de carrera internacional.

Otro de los puntos centrales será establecer por qué la cantante no posee participación directa en las sociedades que gestionaron contratos relacionados con su actividad y cuál es la trazabilidad de su patrimonio.

Por el momento, la información forma parte de una auditoría patrimonial y de la investigación sobre el manejo de las finanzas de la artista, en medio del conflicto familiar que involucra a Tini y a su padre.