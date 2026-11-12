Tini Stoessel dio marcha atrás y rechazó el acuerdo que tenía con su papá

La disputa entre la cantante Tini Stoessel y su padre Alejandro Stoessel sumó un nuevo capítulo cuando Yanina Latorre desmintió que el pacto económico y patrimonial esté firmado, aclarando que el conflicto sigue abierto por diferencias en las condiciones legales. Tras las versiones de un arreglo total, la panelista reveló que las partes continúan negociando y detalló los bienes que la artista decidió ceder para destrabar el conflicto.

En medio de las tensiones por la falta de definiciones, la panelista aseguró: "El papá de Tini tiene el borrador en su poder desde hace un mes y no contesta". Citando a Daniel Ambrosino, añadió: "Tini se quedaría solamente con su casa de San Isidro, no en la que vive su familia. Las demás propiedades, en Miami, Cariló y San Isidro, se las deja todas". Y sumó: "Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo y este porcentaje, que sería casi un 70%".

Sobre el estado de la firma, Latorre explicó que el documento sigue pendiente por la postura del productor y reveló su presunta condición: "Desligarse de cualquier reclamo posterior". La comunicadora sostuvo que esto "no se lo pueden garantizar" y profundizó sobre las exigencias legales: "Está poniendo como condición para firmar el desligarse de cualquier reclamo posterior, queriendo dejar en claro que él hizo todo bien. Eso no se lo pueden garantizar porque todavía siguen encontrando irregularidades".

Respecto al vínculo personal y al bloqueo en la comunicación, la conductora reveló un intento reciente de contacto por parte de Alejandro: "La estuvo llamando mucho y ella no accedió a hablar. Lo tiene bloqueado, entonces él la llamaba de otros teléfonos y ella no atendía". Sobre cómo lograron entablar diálogo, sumó: "Un día llama al teléfono de Rodrigo De Paul y terminan hablando entre ellos. Habló con Tini a través de mensajes de Whatsapp desde el celular de Rodrigo, pero no llegaron a nada".

Finalmente, el conflicto marcó un cambio definitivo en la carrera de la intérprete de música urbana, quien asumió el control total de sus finanzas y contratos profesionales. "Todo va a quedar a nombre de Tini. Su próximo contrato, que es el LollaPalooza, lo gestionó ella sola", cerró la panelista sobre esta nueva etapa de independencia laboral para la estrella pop.