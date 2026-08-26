Tini Stoessel en el peor momento de salud mental tras el escándalo familiar

La interna dentro de la familia de Tini Stoessel ha generado un fuerte impacto en el entorno del espectáculo. La artista decidió iniciar una auditoría sobre la gestión de su padre, Alejandro Stoessel, quien hasta ese momento se desempeñaba como el único administrador de sus bienes y negociador de sus contratos profesionales. El desencadenante de esta decisión ocurrió cuando la cantante intentó adquirir una cartera y descubrió que su cuenta presentaba un límite de consumo máximo de 2000 euros, lo que despertó sus sospechas.

Los resultados preliminares del análisis contable revelaron una situación polémica, ya que la totalidad de las regalías y derechos de la joven pertenecen a firmas comerciales donde ella no posee control ni participación de acciones. Ante esta revelación, personas cercanas al productor indicaron que el estudio financiero tiene un fin meramente organizativo y explicaron que "Ella quiere ordenar su patrimonio antes de casarse".

Sin embargo, el periodista Gustavo Méndez detalló en televisión que el verdadero motivo de la investigación es otro, y que el estado de ánimo de la cantante se vio severamente afectado al conocer los primeros detalles. Según relataron testigos del entorno de la cantante, "En los ensayos de su próximo show se la vio triste, bajoneada. Me lo contaron personas que estuvieron ahí."

El impacto de la repercusión pública también influyó en la artista. El cronista sumó más precisiones sobre su cambio de actitud y aseguró que "La semana pasada habían empezado los ensayos, ella estaba contenta pero ayer ya se presentó con otro semblante. Me dicen que cuando salió todo a la luz, en los medios, se puso mal."

Actualmente, la comunicación entre la cantante y su padre se encuentra interrumpida. Alejandro Stoessel fue hospitalizado de urgencia recientemente y, tras recibir el alta médica bajo la indicación de que "Debe cuidarse", no recibió contacto por parte de su hija. Para ilustrar la gravedad del distanciamiento, Méndez remarcó que " El papá estuvo internado, le dieron el alta pero ella no se habría comunicado con él. Es como para que se entienda la dimensión de todo esto".

Este panorama familiar genera preocupación en su entorno debido a sus antecedentes de salud mental. En abril de 2024, con el estreno de su trabajo discográfico, la cantante confesó haber sufrido un cuadro de depresión acompañado de ansiedad y ataques de pánico. Aquella compleja situación coincidió con una internación de extrema gravedad de su padre y constantes agresiones en redes sociales. En ese momento, la joven requirió el acompañamiento de profesionales de la psicología y la psiquiatría, por lo que este nuevo conflicto enciende alertas sobre una eventual recaída.