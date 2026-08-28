Después de varios días de especulaciones en torno al conflicto familiar y profesional con su padre, Tini Stoessel ya tendría definido cuándo hablará públicamente sobre la situación.

La cantante había comenzado a preparar un escrito para dar su versión de los hechos. Sin embargo, según reveló el periodista Luis Ventura en PrimiciasYa, habría cambiado de estrategia y decidió que no hará un descargo mediante una carta publicada en redes sociales.

Cuándo hablará Tini

La cantante hablará el próximo miércoles 2 de septiembre, durante su show en Guadalajara, México.

Tini tiene previsto presentarse ese día en la Arena Guadalajara, en el marco de su gira Futttura. Según la información difundida, será sobre el escenario donde la artista dará su versión de lo ocurrido y se dirigirá directamente a sus fanáticos.

De esta manera, el esperado descargo tendrá lugar frente al público y no a través de un comunicado escrito.

Había preparado una carta

En los últimos días había trascendido que Tini estaba escribiendo una carta para explicar su postura frente a las versiones que comenzaron a circular sobre su relación con Alejandro Stoessel y la administración de su patrimonio.

Sin embargo, Ventura aseguró que el borrador ya estaba escrito, pero que la artista finalmente habría optado por no publicarlo.

La decisión habría surgido de la intención de hablar personalmente con sus seguidores y transmitir su mensaje desde el escenario.

El conflicto con Alejandro Stoessel

La polémica comenzó después de que trascendiera que Tini habría iniciado una auditoría para revisar la situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera, que durante años estuvieron bajo la gestión de su padre.

La información generó versiones sobre una ruptura de la relación profesional entre ambos. Desde el entorno de Alejandro Stoessel, en cambio, negaron que exista una pelea familiar y sostuvieron que se trata de un proceso de reorganización patrimonial.

Hasta el momento, Tini no había dado públicamente su versión sobre el conflicto. Por eso, su presentación en Guadalajara se convirtió en una de las fechas más esperadas por sus seguidores.

El escenario elegido para contar su versión

La cantante se encuentra en México para continuar con su gira y tiene programados distintos shows durante septiembre. El primero de esta nueva etapa será justamente el 2 de septiembre en Guadalajara, donde se espera que finalmente hable sobre la situación que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

Así, Tini habría elegido el escenario, frente a sus fanáticos y en medio de su gira, para contar su versión de los hechos y ponerle voz a un conflicto familiar que hasta ahora estuvo marcado principalmente por versiones de terceros.