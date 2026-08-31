Tini Stoessel habló por primera vez del robo que sufrió por parte de su papá

En medio de la expectativa por sus próximos conciertos de Futttura, la cantante Tini Stoessel interrumpió sus jornadas de ensayo para dialogar con una periodista de El Salvador para la revista Cosmopolitan. Durante la entrevista, la artista brindó detalles sobre su actualidad y los profundos cambios que está experimentando en este período de su trayectoria.

Aunque evitó pronunciarse sobre la reciente auditoría que solicitó con el fin de conocer el estado de su patrimonio, la intérprete se enfocó en las transformaciones internas que plasmó en sus canciones, especialmente aquellas inspiradas en su vínculo con Alejandro Stoessel. Al referirse a esta etapa de transformaciones, la cantante reflexionó que "La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos" como parte de una evolución constante.

Con el paso de los años, la cantante describió haber experimentado un reencuentro consigo misma y una sintonía profunda con su público, que también transita sus propios caminos. Al analizar su crecimiento personal, la artista expresó que "Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras" al evaluar su madurez en la industria.

En sintonía con este análisis sobre su propia maduración, ella consideró que esta firmeza es consecuencia directa del paso del tiempo y remarcó que "Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer" al valorar el aprendizaje de los años.

Por otra parte, la cantante identificó un momento clave en su discografía que marcó un antes y un después en su forma de componer y de presentarse ante su público. Se trata de su propuesta artística más reciente, donde expuso sus sentimientos con un nivel de transparencia inédito en su carrera.

Respecto al impacto de este lanzamiento, la cantante manifestó que "Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta" al recordar las dudas iniciales antes de compartir esas canciones.

Mientras la artista compartía estas reflexiones de madurez, sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana, mostraron un comportamiento dispar frente a la repercusión mediática del caso. Ambos familiares manifestaron su descontento y reaccionaron críticamente contra los medios de comunicación que se hicieron eco de los detalles financieros y las versiones que circularon en los últimos días.