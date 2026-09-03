Tini Stoessel le marcó la cancha a Emilia Mernes con un gesto para De Paul

En el marco de un complejo contexto familiar, Tini Stoessel concretó su regreso a los escenarios al presentarse en Guadalajara con su espectáculo Futtura. La presentación estuvo marcada por la ausencia de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, quienes no la acompañaron en esta oportunidad por primera vez en años.

En contraste con la falta de sus progenitores, Rodrigo De Paul asistió al evento en territorio mexicano. Pese al hermetismo que rodeó el arribo del futbolista al país, la artista decidió visibilizar su presencia de manera explícita durante la función.

El disparador de la situación ocurrió cuando un espectador lanzó hacia el escenario un juguete con forma de novia. Al tomar el objeto, la cantante expresó públicamente: "Mirá Rodri, es una novia". Ante la reacción del público en el recinto, la intérprete añadió: "¿Mi vida estás ahí? Te amo mi amor".

Posteriormente, la artista solicitó la interacción de los asistentes para homenajear a su pareja. Ante la multitud presente, la cantante pidió: "Un aplauso para el amor de mi vida". Tras estas palabras, la función continuó con su desarrollo habitual.

El vínculo entre la cantante y sus padres atravesó diversas etapas respecto a la aceptación de su pareja. En los inicios de la relación, la postura de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera fue de desacuerdo, motivados por la situación matrimonial no resuelta del jugador con Camila Homs y el impacto mediático que dicho escenario generaba en la imagen pública de su hija.

Con el transcurso del tiempo, la dinámica familiar cambió y los padres de la artista establecieron un trato cercano con el futbolista. Sin embargo, durante el último año surgieron complicaciones en la relación entre la cantante y sus progenitores, periodo en el cual el deportista brindó su respaldo a la joven e influyó en la decisión de iniciar la separación de sus negocios económicos familiares.