Tini Stoessel llegó a un acuerdo con su papá: cómo dividieron la fortuna

Tras un periodo de gestiones administrativas y reestructuracion financiera, Martina Tini Stoessel y su padre Alejandro alcanzaron un acuerdo patrimonial definitivo que contempla un porcentaje especifico para cada parte, reorganizacion de bienes inmuebles en Argentina y Estados Unidos, y un contrato de confidencialidad.

El arreglo economico y patrimonial entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel quedo cerrado tras al menos dos meses de negociaciones. Partes definidas de dinero, propiedades en Argentina y en el exterior y un acuerdo con una clausula especial tras deliberaciones extensas.

De acuerdo con la informacion revelada por Daniel Ambrosino en la emision de Intrusos, programa de America TV, la division global establece que el setenta por ciento de los activos corresponde a Martina Stoessel, mientras que el treinta por ciento restante queda asignado al entorno familiar de Alejandro Stoessel.

El arreglo ya esta hecho hace por lo menos un par de meses. Todo es un treinta por ciento y setenta por ciento: el setenta por ciento obviamente para Tini y el treinta por ciento para Alejandro, revelo el periodista sobre el pacto economico general.

Dentro del esquema planteado, se detallo una subdivision interna del treinta por ciento atribuido al padre, la cual se reparte entre los integrantes de la familia: un diez por ciento para la madre de la cantante, Mariana Muzlera, un cinco por ciento para su hermano Francisco Stoessel, y el quince por ciento restante para Alejandro. Desde el entorno cercano a la cantante senalaron que la artista ya acepto formalmente este porcentaje, restando unicamente la ejecucion de tramites administrativos, firmas de traspaso y apoderamientos legales para concluir el proceso formal.

Martina ya acepto que fuera este setenta y treinta por ciento. Tienen que firmar todo, hay una cuestion que tiene que ver con todo lo administrativo economico porque hay que hacer mucho traspaso de firmas, conto Ambrosino respecto al avance legal.

En cuanto al historial contable, el informe aclaro que Tini siempre tuvo pleno conocimiento de sus fondos y de la distribucion de sus activos en las distintas entidades bancarias, a pesar de que el manejo operativo y las titularidades de las cuentas figuraban mayoritariamente a nombre de su padre.

Tini siempre supo la plata que tenia. No es que no sabia cuanta plata tenia; las cuentas obviamente estan a nombre del padre, pero Tini siempre supo que habia en tal cuenta tanta plata, sostuvo el periodista para despejar cualquier duda sobre el manejo previo.

El reparto patrimonial contempla propiedades ubicadas tanto en Argentina como en Estados Unidos. Tras los cambios de titularidad concretados en el periodo en que Alejandro Stoessel estuvo internado por graves complicaciones de salud, la distribucion de los bienes inmuebles se definio bajo puntos especificos como la casa de San Isidro, la residencia en Martinez y el departamento de la abuela materna.

Respecto a la propiedad ubicada en Estados Unidos, la cantante posee el cincuenta por ciento, mientras que el cincuenta por ciento restante figura a nombre de su padre. La artista decidio renunciar a reclamar su parte sobre dicho inmueble, canalizando las compensaciones correspondientes mediante liquidaciones en efectivo para cerrar la disputa.

Tini no quiere ninguna propiedad salvo la casa que tiene en San Isidro, la que esta ahora. Esa es la unica casa que Tini quisiera tener, remarco el informe sobre la postura intransigente de la joven respecto a los inmuebles inmobiliarios.

La reestructuracion financiera exige una compleja ingenieria administrativa internacional. Las cuentas registradas bajo sociedades de responsabilidad limitada en Estados Unidos, actualmente a nombre de Alejandro Stoessel, cambiaran de titularidad. Por decision de la cantante, el control operativo de estos fondos no pasara directamente a su nombre de forma personal, sino que sera administrado por un contador, apoderado legal o firma contable externa designada por ella.

Las cuentas LLC de Estados Unidos que estan a nombre de Alejandro tienen que cambiar de titularidad y pasar a nombre de la persona que Tini decida, un contador o alguien que tenga un poder legal, explico el periodista sobre el futuro manejo de los fondos extranjeros.

Asimismo, las partes suscribieron un contrato de confidencialidad. Entre sus clausulas principales, el documento estipula explicitamente que Alejandro Stoessel no se quedo con ningun monto ni fondo no autorizado derivado de la carrera artistica de su hija.

Hay un contrato de confidencialidad donde en ese contrato figuraria que Alejandro Stoessel no se quedo con ninguna parte de dinero, indico la informacion aportada en el programa de television.

Por otra parte, respecto a los compromisos profesionales a futuro, el informe senalo que restara definir como se aplicaran los porcentajes en las ganancias de la proxima gira de Tini Stoessel por Espana y Europa, la cual ya cuenta con fechas confirmadas para el ano entrante y representa nuevos ingresos millonarios.