Tini Stoessel lloró y sufrió una crisis por culpa de su familia y el robo

En medio del recital la joven agradeció el apoyo incondicional del público y sorprendió a todos los presentes con una declaración contundente. “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia, Rodrigo es mi familia. Gracias por hacerme sentir tanto amor. Los amo con todo mi corazón”, expresó Tini Stoessel arriba del escenario ante miles de fanáticos.

Sus dichos no incluyeron menciones para Alejandro Stoessel ni para Mariana Muzlera ni para su hermano dejándolos de lado en una muestra clara de la distancia actual. La cantante Tini Stoessel sigue batallando con su padre por cuestiones económicas vinculadas al dinero desde que explotó la interna familiar en los medios hace más de dos meses sin que ninguna parte ceda.

El reciente escándalo acontecido en Miami dejó en evidencia la situación extrema que vive la artista con sus padres actualmente. Aunque Tini Stoessel responsabilizó al promotor local en un descargo público muchos sostuvieron que su padre estaría detrás del problema mientras que otros remarcaron que su ausencia en la organización terminó perjudicando el desarrollo del evento.